Gündem Muharrem İncenin partisine İYİ Partili vekiller de katılacak
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin partisine İYİ Partili vekiller de katılacak

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına son sürat devam ediyor. 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin, ilkbahar aylarında partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekillerin İnce'nin partisine katılacağı haberleri büyük yankı uyandırmıştı. İnce'nin partisine şimdi de İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin katılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener ve Muharrem İnce
Meral Akşener ve Muharrem İnce

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharreem İnce, yeni partisini kurmak için geri sayıma başladı. Mart ayında partisinden istifa edeceği iddia edilen İnce, daha önce yaptığı açıklamada CHP'den çok sayıda milletvekilinin yanında yer alacağını ifade etmişti. CHP yönetimiyle ters düşen İnce'nin İyi Parti’den isimlerle de temasta olduğu da konuşuluyor.

Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor
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Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

İYİ Parti'den katılım talepleri var

Kulislerde konuşulan, İnce’nin İyi Parti’den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk ile diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtilirken, bu isimlerin dışında da birçok İyi Partili vekilin İnce'ye katılma talepleri oldu.

  • İnce’nin CHP’den ve İyi Parti’den saflarına katacağı bu isimler ile HDP’den uzak, teröre mesafeli, milli bir parti kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

İnce’nin yeni parti çalışmalarına Kılıçdaroğlu yorumu: Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar
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İnce’nin yeni parti çalışmalarına Kılıçdaroğlu yorumu: Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar

Parti logosu tamamlanmak üzere

Öte yandan, parti logosu büyük ölçüde hazır olan İnce’nin, genel merkez kurmak için de Çankaya’da bir bina seçtiği, kullanıma hazır hale getirildikten sonra çalışmaların buraya taşıyacağı belirtiliyor.

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
OYNAT 00:00
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin istifa tarihi belli oldu
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Muharrem İnce'nin istifa tarihi belli oldu

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