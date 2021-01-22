Muharrem İnce'nin partisine İYİ Partili vekiller de katılacak

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharreem İnce, yeni partisini kurmak için geri sayıma başladı. Mart ayında partisinden istifa edeceği iddia edilen İnce, daha önce yaptığı açıklamada CHP'den çok sayıda milletvekilinin yanında yer alacağını ifade etmişti. CHP yönetimiyle ters düşen İnce'nin İyi Parti’den isimlerle de temasta olduğu da konuşuluyor.

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İYİ Parti'den katılım talepleri var

Kulislerde konuşulan, İnce’nin İyi Parti’den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk ile diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtilirken, bu isimlerin dışında da birçok İyi Partili vekilin İnce'ye katılma talepleri oldu.

İnce’nin CHP’den ve İyi Parti’den saflarına katacağı bu isimler ile HDP’den uzak, teröre mesafeli, milli bir parti kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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Parti logosu tamamlanmak üzere

Öte yandan, parti logosu büyük ölçüde hazır olan İnce’nin, genel merkez kurmak için de Çankaya’da bir bina seçtiği, kullanıma hazır hale getirildikten sonra çalışmaların buraya taşıyacağı belirtiliyor.

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GÜNDEM Muharrem İnce'nin istifa tarihi belli oldu