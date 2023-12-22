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Deprem uzmanı Naci Görür İYİ Parti'nin İBB adayı mı olacak? Açıklama yaptı

Yerel seçimlere CHP ile ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti'de Ekrem İmamoğlu'nun karşısına deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün aday olarak çıkarılacağı iddia edilmişti. Söylentilerle ilgili Görür'den ise ilk açıklama geldi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:40 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Naci Görür
Naci Görür

Yerel seçimlere az bir süre kala istifalarla sarsılan İYİ Parti'de İBB adayı konusunda ise henüz bir isim açıklanmış değil.


İYİ Parti’nin kendisini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına aday olarak çıkaracağı iddia edilen deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ise söz konusu iddialara cevap geldi.


"Siyaset üstü kalmak istiyorum"


Siyasete girmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Görür, “Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum." dedi.





"Siyaset dışı kalırsam herkes sesimi duyar"


TGRT Haber’e konuşan Görür "Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim” ifadelerini kullandı.





#Naci Görür
#İYİ Parti
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