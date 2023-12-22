Yerel seçimlere az bir süre kala istifalarla sarsılan İYİ Parti'de İBB adayı konusunda ise henüz bir isim açıklanmış değil.





İYİ Parti’nin kendisini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına aday olarak çıkaracağı iddia edilen deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ise söz konusu iddialara cevap geldi.





"Siyaset üstü kalmak istiyorum"





Siyasete girmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Görür, “Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum." dedi.

















"Siyaset dışı kalırsam herkes sesimi duyar"





TGRT Haber’e konuşan Görür "Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim” ifadelerini kullandı.















