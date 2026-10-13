NATO’nun güvenlik gündemi Ankara’da
NATO Terörizm Uzmanları Konferansı, yarın Ankara’da başlıyor. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin ev sahipliğindeki konferansta hibrit tehditler, terörün finansmanıyla mücadele ve sahadaki operasyonel tecrübeler beş ayrı panelde ele alınacak. NATO komutanlıkları, mükemmeliyet merkezleri ve üye ülkelerden uzmanlar, değişen terör tehdidine karşı ortak mücadele kapasitesini değerlendirecek.
TECRÜBELER PAYLAŞILACAK
Her yıl gerçekleştirilen konferans, bu yıl beş ana panel üzerinden yürütülecek. Asimetrik ve hibrit tehdit ortamlarında terörle mücadele, jandarma tipi kuvvetlerin operasyonel tecrübeleri, terörün finansmanıyla mücadele ve TMMM’nin araştırma faaliyetleri toplantının gündemini oluşturacak.