Ne konuştunuz açıklayın

31 Mart’tan 1 hafta önce “Türk ekonomisi kötüye gidiyor” açıklaması yaparak yerel seçimleri manipüle etmeye çalışan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) CHP ve İYİ Parti Ankara’da gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hilton Otel’de gerçekleştirilen görüşmeye CHP adına Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti adına da Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yılmaz katıldı. IMF adına toplantıya katılan isimler ise IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Mathias Thomsen, bir dönem IMF Türkiye Masası Şefliği yapan Danışman Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason oldu.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Skandalın ortaya çıkmasının ardından suçüstü yakalanan CHP ve İYİ Parti’den birbiri ile çelişen açıklamalar yaptı. İYİ Parti adına toplantıya katılan Durmuş Yılmaz, bir internet sitesine yaptığı açıklamada toplantıda sadece 3 IMF yetkilisi kendisi ve CHP’li Faik Öztrak’ın olduğunu söyledi. Yılmaz, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın da toplantıda olduğu iddiasına ise “Refet Gürkaynak’ı ben hiç görmedim” diyerek cevap verdi. CHP’li Öztrak ise iki farklı açıklama yaparak hem kendisi, hem de Durmuz Yılmaz’la çelişti. İlk açıklamasında”Toplantı neden basına duyurulmadı?” sorusuna “gerek duyulmadı” diye cevap veren Öztrak, ikinci açıklamasında ise toplantıda bazı basın mensuplarının olduğunu öne sürdü. Öztrak, “Bir kısım basın mensubu arkadaşımız oradaydı. Fotoğraf çekip soru sordular” iddiasında bulundu.

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‘RUTİN’ SAVUNMASI!

Hem CHP’den, hem de İYİ Parti’den yapılan açıklamalarda toplantının “rutin” bir toplantı olduğunu, daha önce de benzer toplantıların düzenlendiği öne sürüldü. Ancak daha önce IMF’nin Türkiye’de düzenlendiği toplantılara katılan isimler gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre IMF, fona üye ülkelere yılda 1 kez gezi düzenliyor.

ÖNCEDEN İLAN EDİLMELİ

Bu gezilerde üye diğer ülkelere de sunulmak üzere o ülkenin ekonomik durumu hakkında detaylı bir rapor çıkarılıyor. Rapor hazırlanırken o ülkede bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, akademisyenler ve iş insanları gibi değişik kesimlerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ancak bu görüşmelerin tamamı önceden hazırlanan ve duyurulan resmi bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

HÜKÜMET HABERSİZ

Bu programdan IMF Türkiye İcra Direktörlüğü’nün önceden haberdar edilmesi gerekiyor. Teamül gereği toplantılara hükümet ve IMF Türkiye İcra Direktörlüğü temsilcileri de da katılıyor. Bu temsilciler de görüşmeleri hükümete rapor ediyor. Ayrıca özellikle siyasi partilerle yapılan görüşmeler partilerin resmi bina/merkezlerinde gerçekleştiriyor.

Parti yerine otel lobisi

IMF ile CHP/İYİ Parti görüşmesinde bu teamüllerin hepsi devre dışı bırakıldı. Parti genel merkezi yerine otel lobisinde gerçekleştirildi. Ne IMF Türkiye İcra Direktörlüğü’ne ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi program konusunda bildirimde bulunuldu. Bundan dolayı toplantılara hükümet ve direktörlük adına kimse katılamadı.

Gizli ajanda mı var!

Gizli toplantıya IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya da yazılı bir açıklama ile sert tepki gösterdi. Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı. Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, “Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflık uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gizli toplantıyla ilgili bir açıklama yaparak IMF’nin şeffaflığa dikkat etmesi konusunda uyarıldığını bildirdi. Açıklamada “Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

IMF özlemleri depreşti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin IMF ile gizli görüşmesine tepki gösterdi. Çelik, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. " dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" ifadesini kullandı.

Yüksek zamların mimarı





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İfşa olan görüşmeye giden iki isminde mazisi dikkat çekici. İYİ Partili Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı. Öztrak ise Kemal Derviş ile birlikte IMF’yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri. Öztark, IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı’na atandı. O dönem IMF’nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başladı. Öztrak, Türkiye’nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında geldi. İmza: NUR BANU ARAS