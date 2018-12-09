Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek hayatını kaybetti

Merkez Haliliye ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde oturan Huriye-Halil B. çiftinin 2 aylık bebekleri Hazal B, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.

Bunun üzerine yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne götürülen Hazal bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopside, bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

Bebeklerde boğulma nasıl önlenir?

Bebeklerin bir yaşını dolduruncaya kadar emzirildikten sonra hemen yatırılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, gazı çıkarılan bebeğin sırt üstü yatırılmasının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Sağlıklı bebeklerin bir yaşını doldurmadan nedensiz olarak aniden ölümüne, ’ani bebek ölümü sendromu’ adı verildiğini aktaran doktorlar, ailelere ilk 1 yıl içinde güvenli yatış pozisyonlarını anlattıklarını kaydetti.

Yeni doğan bebeğin zemini çok yumuşak olmayan sert bir yatakta yatırılması uyarısında bulunan uzmanlar, yatak arasında boşluk bırakılmadan bebeğin sırt üstü yatırılması gerektiğini vurguladı.

Bebeklerin yan veya yüzüstü yatırılmaması tavsiyesinde bulunan doktorlar, "Sırt üstü pozisyonda bebekler başlarını sağa yada sola çevirdiklerinde herhangi kusma durumunu soluk borularına kaçırmadan kendilerine kurtarabiliyorlar. Buna güvenli yatış pozisyonu diyoruz. Bebeklerin yüzde 60’ı fizyolojik olarak ilk 6 ayda bebeklerin çoğu kusuyor. Güvenli yatış pozisyonunda yatırılan bebeklerin büyük kısmında kusmukla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor" uyarısında bulundu.