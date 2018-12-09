Gündem Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek hayatını kaybetti
3. SAYFA

Kusmuğu boğazına kaçan bebek öldü. Bebekler nasıl yatırılmalı? Bebek boğulmaması için nasıl yatırılır?

Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da annesi tarafından emzirilen 2 aylık bebek kusmaya başladıç. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin boğazına kusmuk kaçması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Peki bebeklerin kendi kusmuklarında boğulmamaları için nelere dikkat edilmeli, bebekler nasıl yatırılmalı?

AA
Annesi tarafından biberonla süt verilen bebek.
Annesi tarafından biberonla süt verilen bebek.

Merkez Haliliye ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde oturan Huriye-Halil B. çiftinin 2 aylık bebekleri Hazal B, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.

Bunun üzerine yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne götürülen Hazal bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopside, bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

Bebeklerde boğulma nasıl önlenir?

Bebeklerin bir yaşını dolduruncaya kadar emzirildikten sonra hemen yatırılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, gazı çıkarılan bebeğin sırt üstü yatırılmasının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Sağlıklı bebeklerin bir yaşını doldurmadan nedensiz olarak aniden ölümüne, ’ani bebek ölümü sendromu’ adı verildiğini aktaran doktorlar, ailelere ilk 1 yıl içinde güvenli yatış pozisyonlarını anlattıklarını kaydetti.

Yeni doğan bebeğin zemini çok yumuşak olmayan sert bir yatakta yatırılması uyarısında bulunan uzmanlar, yatak arasında boşluk bırakılmadan bebeğin sırt üstü yatırılması gerektiğini vurguladı.

Bebeklerin yan veya yüzüstü yatırılmaması tavsiyesinde bulunan doktorlar, "Sırt üstü pozisyonda bebekler başlarını sağa yada sola çevirdiklerinde herhangi kusma durumunu soluk borularına kaçırmadan kendilerine kurtarabiliyorlar. Buna güvenli yatış pozisyonu diyoruz. Bebeklerin yüzde 60’ı fizyolojik olarak ilk 6 ayda bebeklerin çoğu kusuyor. Güvenli yatış pozisyonunda yatırılan bebeklerin büyük kısmında kusmukla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor" uyarısında bulundu.

2 aylık bebek “ani kalp durması” sonucu öldü
HAYAT
2 aylık bebek “ani kalp durması” sonucu öldü

/**/
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
MHP adaylarını belirledi

MHP adaylarını belirledi

MHP 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Hedef 10 milyar dolar

Hedef 10 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı bu yılın sonuna işaret etti.
Bakan'dantam destek

Bakan'dantam destek

​Liseli gencin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Bütçe mesaisi başlıyor

Bütçe mesaisi başlıyor

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.

Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.

Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.