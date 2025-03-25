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Nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu çalan 9 şüpheli tutuklandı

Nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu çalan 9 şüpheli tutuklandı

10:3925/03/2025, Salı
DHA
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Diyarbakır'daki nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirlenen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında 19 kişi, cep telefonlarının çalındığı şikayetiyle polis ekiplerine başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple Batman'dan geldiği belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada da 19 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5 kadın şüpheli ise hamile olmaları nedeniyle ev hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan araçla gelen şüpheliler, KGYS kamerasına yansıdı.



#Diyarbakır
#Telefon Hırsızı
#Asayiş

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