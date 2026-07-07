Nevşehir'de oto tamirhanesinde yangın: Beş kişi dumandan etkilendi
19:28, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 22:09, 07/07/2026, Salı
DHA
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Nevşehir’deki bir sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nevşehir’de oto tamirhanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde saat 16.00 sıralarında oto tamirhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, iş yerinde hasar meydana geldi.
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Başlıklar :Nevşehiroto tamirhanesiyangın
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