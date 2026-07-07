Nevşehir'de oto tamirhanesinde yangın: Beş kişi dumandan etkilendi

NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Trabzon'dan Denizli'ye Urla'dan Antep'e lezzet şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı. Başlangıç ve ana yemekte Trabzon'dan esintiler tadan liderlere, tatlıda ise Sütlü Nuriye'den dondurmaya birçok çeşit sunuldu.