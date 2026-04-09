Nisan ayında lapa lapa kar: İlçe beyaza büründü

Kentte karla karışık etkili olan yağmur Çay ilçesinde kar yağışı olarak kendini gösterdi. İlçede lapa lapa yağan kar sonrası ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte ilçede hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azalarak sıfır derecelere kadar düştü. Nisan ayında yağan kar ilçe sakinleri tarafından hayretle karşılandı.