Afyonkarahisar’da saldırgan eşek dehşeti: 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

"Eşim ile beraber kalorifer kazanına kömür atarken çocuğumuz kapının önünde oynuyordu. Eşek gelmiş saldırmış ve ısırmış. Kızımın ağabeyi olayı görüp eline aldığı sopa ile müdahale ediyor ve eşeği uzaklaştırıyor. Biz bağırma seslerine çıktık ve baktık ki eşek kızımın sırtını ısırmış. Hemen alıp hastaneye götürdük. Kızımın tedavisini yaptırdıktan sonra polise şikayette bulunduk. Eşeğin bizim komşumuzun olduğunu biliyoruz ama komşumuzda ‘bir başkasına verdim’ dedi. Diğer verdiği arkadaşta almadığını söyledi. Eşek daha öncede vukuatlıymış, birkaç kişiyi ısırmış ve bir akrabamızın da ayağına çifte atmış ve arpasını falan talan etmiş diye biliyoruz. Daha önceden böyle bir şey olmamıştı ama eşeğin vukuatı varmış yani. Eşek halen köy civarında geziyor, karantinaya alınmamış."