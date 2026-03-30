Afyonkarahisar’da saldırgan eşek dehşeti: 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

11:0430/03/2026, Pazartesi
Afyonkarahisar’da evinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu eşeğin saldırısı sonrası ölümden dönerken, güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği dehşet verici olayda, küçük çocuğu vücudunun farklı yerlerinden ısırıp ardından altına alarak tekmeleyen eşek ise karantinaya alındı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki F.D.A. isimli çocuk köyde evinin bahçesinde oynadığı sırada bir eşeğin saldırısına uğradı.

Olayda eşek önce çocuğu tekmeleyerek yere düşürdü, ardından altına alarak ısırdı. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan kardeşi ise eline aldığı sopa ile eşeğe müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Olay sonrası vücudunun farklı yerlerinden ısırık ve tekme sonucu yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

"Eşek daha öncede vukuatlıymış, birkaç kişiyi daha ısırmış"

Yaşanan dehşet verici olayla ilgili konuşan küçük çocuğun babası Tolga Aktaş, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

  • "Eşim ile beraber kalorifer kazanına kömür atarken çocuğumuz kapının önünde oynuyordu. Eşek gelmiş saldırmış ve ısırmış. Kızımın ağabeyi olayı görüp eline aldığı sopa ile müdahale ediyor ve eşeği uzaklaştırıyor. Biz bağırma seslerine çıktık ve baktık ki eşek kızımın sırtını ısırmış. Hemen alıp hastaneye götürdük. Kızımın tedavisini yaptırdıktan sonra polise şikayette bulunduk. Eşeğin bizim komşumuzun olduğunu biliyoruz ama komşumuzda ‘bir başkasına verdim’ dedi. Diğer verdiği arkadaşta almadığını söyledi. Eşek daha öncede vukuatlıymış, birkaç kişiyi ısırmış ve bir akrabamızın da ayağına çifte atmış ve arpasını falan talan etmiş diye biliyoruz. Daha önceden böyle bir şey olmamıştı ama eşeğin vukuatı varmış yani. Eşek halen köy civarında geziyor, karantinaya alınmamış."

Olayın ardından harekete geçen Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ise köy civarında dolaşan eşeği bir kaç saatlik arama sonrası bularak karantinaya aldıkları belirtildi.



