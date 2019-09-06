Gündem Nöbet büyüyor 11 anne evladını bekliyor
DİYARBAKIR

Nöbet büyüyor: 11 anne evladını bekliyor

Nöbet büyüyor: 11 anne evladını bekliyor

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki mücadeleleri büyüyerek devam ediyor. Oğlunun 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaybolduğunu belirten Aysel Koyun ile birlikte, bekleyişini sürdüren anne sayısı 11'e yükseldi. Öte yandan bölge halkı tarafından eylem yapan ailelere destek amacıyla yiyecek ve içecek getiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemler devam ediyor.
HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemler devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.

Çocuklarının geri gelmesi için mücadele eden ailelere yenisi eklendi. Anne Aysel Koyun, oğlu Neşat Koyun'un 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaçırıldığını söyleyerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde eyleme katıldı.

Anne Aysel Koyun

Ailelerine yiyecek getiriyorlar

Öte yandan HDP binasının önünde eylem yapan aileler her geçen artarken, onlara destek de büyüyerek devam ediyor. Bölgede yaşayan halk olmak üzere çok sayıda kişi, ailelere yiyecek ve içecek getiriyor.

Eylem yapan ailelere yiyecek ve içecek getirerek destek sağlanıyor.

Diyarbakırlı bir annenin isyanı: HDP Kandildir. Çocuklarımız HDP’nin elinde.Çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor. pic.twitter.com/B67dxWIWVs

Dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş.n

"Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da"

Diyarbakır'da HDP binası önünde başlatılan eyleme, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş da katıldı. Acılı baba HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.

Meryem Savur oğlu Fırat için geldi.

Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önü aileler ve destekçileriyle doldu taştı. Evlat nöbetine katılan Meryem Savur oğlu Fırat için, Sebiha Balta da oğlu Arafat için eyleme başladı.

Acılı anneden ünlülere çağrı: Cem Yılmaz, Tarkan...
OYNAT
Acılı anneden ünlülere çağrı: Cem Yılmaz, Tarkan...
HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, 'Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım' dedi.

Derneklerin maskesi düştü

Gezi olaylarından bu yana her türlü protesto eyleminde meydanlara inen kadın derneklerinin bazıları, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan anneleri görmezden geldi. PKK’ya en net karşı duruşu sergileyen anneleri sahipsiz bırakan bazı dernekler, “Alanımız olmadığı için görüş veremiyoruz” demekle yetindi.

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Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor
GÜNDEM
Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor

Evlat nöbeti
GÜNDEM
Evlat nöbeti

Evlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu
GÜNDEM
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