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DİYARBAKIR

Nöbete iki aile daha katıldı

Evlat nöbetinde 135 gün geride kalırken, dün iki aile daha oturma eylemine dahil oldu. Kızı Songül için eyleme başlayan Hatun Karaman ve Şerima için Van’dan gelen Nazlı Sancar’la birlikte HDP önündeki aile sayısı 70’e çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatun Karaman
Hatun Karaman

Çocuklarının terör örgütü PKK'ya katılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetinde 135 gün geride kaldı. 4 ailenin çocuklarına kavuşması diğer anne-babaları umutlandırırken, 3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eylemine katılım da her geçen gün artıyor. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme dün iki aile daha dahil oldu, nöbetteki aile sayısı 70'e çıktı. Diyarbakır Erganili Hatun Karaman 2015'te kaçırılan lise öğrencisi kızı Songül için, Nazlı Sancar da 8 yıl önce dağa götürülen kızı Şerima için Van'dan gelerek eyleme başladı.

Nazlı Sancar

KAÇIP GELENLER BENİ ETKİLEDİ

8 yıldır kızından hiç haber almadığını söyleyen Sancar “Sağ mı, ölü mü, onu dahi bilmiyorum. Televizyonda örgütten kaçanları gördüm, etkilenip geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşuruz” diye konuştu. Karaman ise “Kızımı okuldan kaçırdılar. Aklımızın ucundan bile geçmedi. Birileri öldürdü sandık. Terör örgütüne katıldığını emniyetten öğrendim. Gittikten sonra bir daha ne sesini duyduk, ne kendisini gördük. Kızım gel artık dayanamıyorum” dedi. Eylemlerini sürdüren diğer anne-babalar da çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu.

Devlet sayesinde kızıma kavuştum

  • Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Anne-babaları Elazığ’dan gelen bir grup kadın ile kızı Mekiye’ye kavuşan Hüsniye Kaya ziyaret ederek moral verdi. Geleceğine hiç inanmadığını söylediği kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kaya, “Devlet sayesinde kızıma kavuştum, çok şükür. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Şimdi buradaki ailelere desteğe geldim. İnşallah hepsinin çocukları gelecek, onlar da benim gibi mutlu olacaklar” şeklinde konuştu.

Geldim anne
GÜNDEM
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