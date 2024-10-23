Öcalan'ın yeri İmralı'dır

"Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim, yeter ki dileyelim, yeter ki irade gösterip sırt sırta verelim, bu suretle hiçbir engelin karşımızda duramayacağını görürüz. Bunlardan birisi olan Türkiye ekonomisi çok şükür şiddetli fırtınayı atlatmış; 'battık, bittik, tükendik, mahvolduk' diyen felaket tellallarının yüzünü kızartmış, hepsine mahcubiyet yaşatmıştır.

Milli gelirimiz 1,1 trilyon dolar sınırını aşmıştır.

Cari açıkla dış ticaret açığı inişe geçmiştir. Ekonomik büyüme her yıl ortalama yüzde 5'in üzerinde gerçekleşerek Türkiye'nin dinamik ve üretken yönünü teyit etmiştir.

İhracatımız 260 milyar doların üzerine çıkmıştır. Küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi eski teorik şemalara sığmayan, ezbere dayanan şablonlara hapsolmayan bir özellikle sürekli ilerleme, sürekli gelişme halindedi