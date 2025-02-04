Ödev Evleri öğrencileri bekliyor

Kamuya ait binalarda kurulan ödev evleri hafta içi 15.00- 21.00, hafta sonlarında ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Projeİ İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yürütülüyor. İstanbul genelinde 105 ödev evi bulunurken, Şubat ayı sonunda bu sayının 157'ye ulaşacağı belirtiliyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar ödev evi sayısının 300’e ulaşması hedefleniyor. Ödev evlerinde ders çalışma ortamının yanı sıra sanat, spor ve sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.