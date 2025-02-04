Ödev Evleri öğrencileri bekliyor

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Ödev Evleri Projesi, evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan çocukların eğitmenler gözetiminde, okul sonrası ve hafta sonları ödevlerini yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, mahalle ölçeğinde oluşturulan mekanlar olarak tasarlandı.
Kamuya ait binalarda kurulan ödev evleri hafta içi 15.00- 21.00, hafta sonlarında ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Projeİ İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yürütülüyor. İstanbul genelinde 105 ödev evi bulunurken, Şubat ayı sonunda bu sayının 157'ye ulaşacağı belirtiliyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar ödev evi sayısının 300’e ulaşması hedefleniyor. Ödev evlerinde ders çalışma ortamının yanı sıra sanat, spor ve sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.