Gagavuzya liderine İstanbul dönüşü gözaltı

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, İstanbul'daki temaslarının ardından döndüğü Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alınarak sorguya gönderildi.





Gagavuzya lideri Gutsul'un, Gutsul'un neden sorguya çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.





Gagavuzya yönetiminin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gutsul'un havalimanında Moldova polisi tarafından gerçekleştirilen sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kişinev Havalimanı'ndaki ek sorgunun ardından Yevgeniya Gutsul'un ülkeye girişine izin verildi." dendi. Basın sözcülüğünün açıklamasında da Gutsul'un ek sorgusunun nedenleri hakkında bir bilgi verilmedi.





Gagavuzya özerk bölgesi





Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Gagavuz Türkleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde 19 Ağustos 1990'da Gagavuz Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Herhangi bir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyet, kendi varlığını 1994'e kadar sürdürmüştü.





Gagavuz Özerk Bölgesi ise, 23 Aralık 1994'te Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuştu.





Toprak bütünlüğü olmayan bölge, başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve 26 köyden oluşuyor.





Gagavuzlar, 1994'te Türkiye'nin de katkısıyla kazandığı özerklik haklarını ve Gagavuz Türkçesini zamanla kaybetme endişesi taşıyor.





Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine 2010'da alınan Gagavuz dilinin korunması ve yaşatılması, Gagavuz halkının varlığı için önem teşkil ediyor.





Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagavuz Türkleri, stratejik ortaklık düzeyine taşınan Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor.





Gagavuz Özerk Bölgesi Yönetimi'nin Rusya'yla yakın ilişkiler içinde olması, Moldova hükümetini rahatsız ediyor.





Topraklarında "Transdinyester" adlı Rus yanlısı bir başka cumhuriyet olması sebebiyle Moldova devleti, iki bölgeyi de baskı altında tutmak istiyor.





Transdinyester, Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş bir cumhuriyettir.





Gagavuzya ise, 1990'ların başında tanınmayınca cumhuriyet olarak kalamamış ve merkeze bağlı özerk bölge olmuştu.











