Oklar Tuncay Yılmaz'ı gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezinde giderek daha fazla isim ortaya çıkarken, onlardan en önemlisi ise tutuklu Tuncay Yılmaz. İmamoğlu İnşaat’ta uzun yıllardır genel müdürlük yapan Yılmaz, aynı zamanda yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde gelişen çıkar ilişkilerinde kilit aktör. Yılmaz’a dair tanık anlatımları, açık beyanlar ve mali hareketler bir araya getirildiğinde, Yılmaz’ın sıradan bir şirket yöneticisi değil, bir tür “gölge kasa” olduğu ayan beyan ortaya çıkıyor.

PARA KULESİNDE O VAR

Tanık Uğur Güngör, Tuncay Yılmaz’ın yalnızca bir yönetici olmadığını, aynı zamanda İmamoğlu’nun akrabası olduğunu belirtti. Güngör, “İBB Başkanı seçildikten sonra delegelere para dağıtımı ve CHP İstanbul il binasının alımında parayı organize eden kişidir” ifadeleriyle, Yılmaz’ın siyasi-finansal yapılanmadaki rolüne dikkat çekti. İl binasının alımı, “para kulesi” görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.

ŞİRKET PARASINI FAİZE YATIRMIŞ

MASAK raporlarında, Yılmaz'ın hesap hareketleri dikkat çekti. MASAK’ın Tuncay Yılmaz’a yönelik hazırladığı rapora göre, 14 Mayıs 2024 tarihinde Yılmaz’ın şahsi hesabına 12 milyon 800 bin TL transfer edildi. Bu meblağ, İmamoğlu İnşaat’a ait bir taşınmazın satışından elde edilirken, Yılmaz’ın söz konusu parayı doğrudan şirket hesabına aktarmak yerine şahsi hesabında faize yatırdığı belirlendi. 2 gün içinde 30 bin TL faiz geliri elde eden Yılmaz, ardından parayı şirket hesabına gönderdi.

PARAYI TOPLAYAN İKİ İSİMDEN BİRİ

Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanıklar, Tuncay Yılmaz’ın İmamoğlu'nun para trafiğini yöneten kilit isimlerden biri olduğunu söylüyor. Gizli Tanık İLKE ifadesinde, “Tuncay Yılmaz şirket müdürü, Fatih Keleş ise rüşvet ve komisyon işlerinden gelen parayı toplayan kişidir. Kurultay döneminde delegelere para dağıtılacaksa bu işin bütçesini Tuncay ve Fatih yapar” dedi. Tanığa göre bu paralar BİMTAŞ üzerinden İPA'nın da katkısıyla sağlandı.

İBB SPOR’DA MUHASİP

Gizli Tanık LADİN de benzer iddialarda bulundu: “Tuncay Yılmaz’ı İBB Spor Kulübü'ne muhasip yaptılar, kulübe giren-çıkan parayı kontrol altına aldı. Herhangi bir kişiye gayriresmi ödeme yapılacaksa bunu Tuncay Yılmaz yapardı. Bu işler için yapılan toplantılara Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız birlikte katılırdı.”

İNŞAAT YAPILACAK ARSAYA ÇÖKTÜLER

Tanık Muzaffer Beyaz ise Beylikdüzü’nde yaşanan kentsel dönüşüm ve inşaat projelerindeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. 2017 yılında projelendirdiği arsasını devretmek zorunda kaldığını anlatan Beyaz, “Fatih Keleş kabul etmedi, baskı yapıldı, sonra Tuncay Yılmaz ve Adem Soytekin'le sözleşme imzalamak zorunda kaldık” dedi. Sözleşmeye göre daire verilecekti, ancak verilmedi” dedi. Beyaz’ın en dikkat çeken beyanı ise şöyle: “İnşaatlardan alınan daireler Adem Soytekin'in üzerine yapılırdı. Bu işlerin takipçisi ise Tuncay Yılmaz’dı.”

RÜŞVET KAMUFLE EDİLDİ

İş insanı Adem Kameroğlu da savcılık ifadesinde Tuncay Yılmaz ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Beylikdüzü’ndeki Metro Home ve Pelican Hill projelerinde imar ruhsatı alamadığı için Tuncay Yılmaz ile iletişime geçirildiğini belirten Kameroğlu, “Ruhsat karşılığı bir villa istendi. İstediği beyaz eşyadan mobilyasına kadar her şeyi lüks markalardan aldırdıktan sonra villayı İmamoğlu’nun şirketi SSB İnşaat’a devrettim” dedi. Kameroğlu ayrıca iskan alabilmek için 4 daireyi Necati Özkan’a vermek zorunda kaldığını ve bu işlemin organize edilmesinde Tuncay Yılmaz’ın doğrudan rol oynadığını söyledi. Kameroğlu “Gösterilen paralar iade edildi, hepsi göstermelikti” diyerek, rüşvetin resmi evraklarla kamufle edildiğini de kaydetti.

DELEGELERE PARA

Soruşturmanın en dikkat çeken iddialarından biri de CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin. Gizli tanıklar ve açık beyanlara göre, partideki yöneticilerin belirlenmesinde rüşvet ağı kuruldu. Bu ağda parayı toplayan yine Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’dı. Paranın bir kısmı İmamoğlu İnşaat üzerinden, bir kısmı da BİMTAŞ’ın İPA’ya sağladığı finansmanla toplandı. Bu süreçte terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aktif rol oynadığı ileri sürüldü. Delegelere yapılan ödemenin arka planında bu finansal yapı olduğu ve kurultayda istenen sonucun bu yolla sağlandığı iddia edildi.







