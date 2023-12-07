Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Z.K, "Araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma filan yok. Kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Z.K, "Araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma filan yok. Kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli N.K. ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek arbede olunca herkesin düştüğünü, kasti bir şey olmadığını iddia etti.