Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta yol vermeme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Z.K, hakimlikteki ifadesinde, karşı tarafı tanımadığını, tartışmanın Derelioğlu'nun aracını önüne kırması nedeniyle çıktığını savundu.
Diğer şüpheli N.K. ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek arbede olunca herkesin düştüğünü, kasti bir şey olmadığını iddia etti.
Bakmakla yükümlü olduğu 2 ailenin bulunduğunu belirten N.K, olay nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.
Ne olmuştu?
Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta önceki gün teknik direktör Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada Derelioğlu darbedilmişti.
Gözaltına alınan iki şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.