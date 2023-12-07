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Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de trafikte yol vermeme yüzünden çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

13:37 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Kadıköy'de teknik direktör Oltay Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada, Derelioğlu darbedilmişti.
Kadıköy'de teknik direktör Oltay Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada, Derelioğlu darbedilmişti.

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta yol vermeme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen ve Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Z.K, hakimlikteki ifadesinde, karşı tarafı tanımadığını, tartışmanın Derelioğlu'nun aracını önüne kırması nedeniyle çıktığını savundu.

Tartışmada ilk hareketi karşı tarafın yaptığını öne süren
Z.K, "Araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma filan yok. Kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli N.K. ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek arbede olunca herkesin düştüğünü, kasti bir şey olmadığını iddia etti.

Bakmakla yükümlü olduğu 2 ailenin bulunduğunu belirten N.K, olay nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta önceki gün teknik direktör Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada Derelioğlu darbedilmişti.

Gözaltına alınan iki şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

#Oktay Derelioğlu
#İstanbul
#Kadıköy
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