Okullara görevli hemşire

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tekin, sağlık hizmetlerinin yerinde ve etkin sunulması için okul hemşireliğinin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirtti. Tekin, eğitim çağındaki çocuklara yönelik öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak ve önlemek amacıyla 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın devreye alındığını; diyetisyenler tarafından velilere beslenme ve gıda okuryazarlığı eğitimi verildiğini söyledi.