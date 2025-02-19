Okullara görevli hemşire

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların sağlığını etkileyebilecek acil durumların oluşmasının engellenmesi ve olası acil durumlara etkin müdahale için okullarda görevlendirecek hemşirelerin yetiştirilmesi için çalıştay yapıldığı bilgisini verdi.
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tekin, sağlık hizmetlerinin yerinde ve etkin sunulması için okul hemşireliğinin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirtti. Tekin, eğitim çağındaki çocuklara yönelik öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak ve önlemek amacıyla 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın devreye alındığını; diyetisyenler tarafından velilere beslenme ve gıda okuryazarlığı eğitimi verildiğini söyledi.