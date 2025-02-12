MEB Bursluluk Sınavı başvuruları ile ilgili sık sorulan soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İOKBS'nin başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu.