Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB Bursluluk Sınavı başvuruları ile ilgili sık sorulan soruları yanıtladı

MEB Bursluluk Sınavı başvuruları ile ilgili sık sorulan soruları yanıtladı

13:5012/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.
27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan'da gerçekleştirilecek "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na" (İOKBS) ilişkin merak edilen 20 soruyu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İOKBS'nin başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu.


En çok merak edilen 20 soruya yanıt verilen bilgilendirmeye göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.


Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.


Sıkça sorulan sorular

Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına
internet adresinden ulaşabilecek.


#İOKBS
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#2025 Bursluluk Sınavı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Niğde’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi mi? Meteoroloji uyardı yoğun kar yağışı bekleniyor