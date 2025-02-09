Bakan Tunç: Hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek

"Hukuk fakültelerine girişte yeni başarı kriteri hayırlı olsun. Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz"