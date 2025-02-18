Kütüphaneler okul dışı öğrenme mekanı olacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçenin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçirildi.

İŞLEYİŞİ TANIYACAKLAR

Proje kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor. Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor.

ATÖLYELİ KÜTÜPHANELERDE UYGULAMA