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Kütüphaneler okul dışı öğrenme mekanı olacak

Kütüphaneler okul dışı öğrenme mekanı olacak

Ankara
09:5318/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçirildi.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, yaşadıkları şehirlerdeki kütüphaneleri tanımalarını sağlamak ve atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amacıyla “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçiriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçenin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçirildi.

İŞLEYİŞİ TANIYACAKLAR

Proje kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor. Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor.

ATÖLYELİ KÜTÜPHANELERDE UYGULAMA

Etkinlik kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde kütüphanelerin işleyişi tanıtılacak. Ayrıca, araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Öte yandan, okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek. “Kütüphanelerdeyiz” projesi, merkezî olarak tanımlanarak programa katılan öğrencilerin “sosyal etkinlik modülü”ne kayıtları sağlanacak.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

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