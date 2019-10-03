Gündem Ölen komşusu için mezar kazarken öldü Aynı gün defnedildiler
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Ölen komşusu için mezar kazarken öldü aynı gün defnedildiler

Ölen komşusu için mezar kazarken öldü: Aynı gün defnedildiler

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komşusu için mezar kazmak isteyen kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki komşu, aynı gün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi IHA
İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Muharrem Aktaş, bir süredir İstanbul’da tedavi görüyordu. Birkaç gün önce ameliyata alınan Aktaş, sağlık durumunun ciddiyetini korumasının ardından doktorların tüm çabalarına rağmen hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Aktaş’ın acı haberini alan Zonguldak’taki komşuları taziye için hazırlıklara başladı. Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde toplanan kalabalıktan bazıları da Muharrem Aktaş’ın mezarını kazmak istedi.

Engin Yurtseven

Mezarın kazılmasına yardımcı oldu

2 çocuk babası 32 yaşındaki Engin Yurtseven de mezar kazmak isteyen arkadaşlarına yardım etmek istedi. Mezarın kazılmasından bir süre sonra talihsiz adam olduğu yere yığılıp kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Engin Yurtseven hastane yolunda hayatını kaybetti.

Muharrem Aktaş

“Sağlık ocağının açılmasını istiyorum”

Yaşanan olay ilgili konuşan Ayvatlar Köyü Muhtarı Cevdet Açıkgöz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Muharrem Aktaş diye bir arkadaşımız vefat etti. Onun mezarını kazan arkadaşlarımızdan Engin Yurtseven mezarda toprak atarken kalp krizi vurdu. Kriz vurduktan sonra ambulans gelene kadar bir saat geçmiş o anda vefat etti çocuk. Arkadaşları olay yerinde müdahale etmiş ama burası uzak bir köy o yüzden ambulans geç geliyor. Burada önceden sağlık ocağımız vardı ama kapandı. Ben bu sağlık ocağının tekrar açılmasını istiyorum. Şu anda sağlık ocağı yok. Ambulans erken gelseydi ya da sağlık ocağı olsaydı çocuk belki yaşayacaktı. Ambulans buraya 1 saate geldi.”
Engin Yurtseven ve Muharrem Aktaş'ın mezarlıkları.

Fedakar öğretmen evde eğitim verdiği İsmail’i hayata bağladı
HAYAT
Fedakar öğretmen evde eğitim verdiği İsmail’i hayata bağladı
Fransada bıçaklı saldırı

Fransa'da bıçaklı saldırı

Emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Bakan Akar'dan Suriye'de güvenli bölge açıklaması.
Enflasyonda yüzde 5in altını göreceğiz

Enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz

Bakan Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Her gün 8 milyon kişi yola çıkıyor

Her gün 8 milyon kişi yola çıkıyor

​İstanbul, toplu ulaşım yoğunluğunda dünyanın en kalabalık metropolleriyle birlikte anılıyor.
Sisi için<br>Hitler savunması

Sisi için
Hitler savunması

Mısır'da Trump'ın 'favori diktatörüm' cümlesi tartışılıyor.
Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

​Muğla'daki deprem sonrası uzmanlar uyardı.

Yağış ve<br> fırtına uyarısı

Yağış ve
fırtına uyarısı

Yarın akşam saatlerinden itibaren başlıyor.
Alışveriş yaparken dikkat edin

Alışveriş yaparken dikkat edin

Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi.
5.8'lik depremden<br>duygulandıran görüntü

5.8'lik depremden
duygulandıran görüntü

​2 minik kahraman, engelli arkadaşının koluna girip dışarı çıkardı.
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

​Miçotakis talimat verdi.
Gizemli şehir: Petra

Gizemli şehir: Petra

​Ürdün'de kayalar oyularak kurulan antik bir kent.
Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medya ayağa kalktı

​Adana zabıtasının seyyar satıcıya müdahalesine tepki çığ gibi.
Savaştan<br>önceki son çıkış

Savaştan
önceki son çıkış

​İran ile Suudi Arabistan'dan siyasi çözüm mesajları.
450 TL'ye<br>saç çıkartan su!

450 TL'ye
saç çıkartan su!

​Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor.
PKK sitesine röportaj açıklaması

PKK sitesine röportaj açıklaması

'O röportaj bilgim olmadan yayınlandı'.
Teknoloji bağımlılığı şizofren yapabilir

Teknoloji bağımlılığı  şizofren yapabilir

İnternet ve teknolojik aletlerin fazla kullanımı psikotik hastalıkları tetikliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.