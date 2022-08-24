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MUĞLA

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada 1 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza ve karpuz alırken ölümden saniyelerle kurtulan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Ölümden saniyelerle kurtuldu
Kaza anı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada 1 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza ve karpuz alırken ölümden saniyelerle kurtulan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.
Karaçulha Mahallesi, Çalıca mevkiinde T.Y. idaresindeki 48 ABF 955 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 48 HH 926 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar, park halinde bulunan 48 FZ 711 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetten karpuz alan Özcan Keçe ise saniyelerle ölümden döndü. Kazada sürücüler ile yolcu G.K. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.
Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde elindeki karpuz ile araçlardan kıl payı kaçan Özcan Keçe, kaza sonrası, “Şükür yaralanmadık. Durduğumuz yerde vurdular. Aracın içinde karım ve oğlum da vardı. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

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TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Maslak-Levent ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, evinden hava almak için dışarı çıkan Mehmet Rafet Yalaz (87), bir süre dolaştıktan sonra evine dönmek için kısa yol olan otoyolu kullanmak istedi.
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Otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Yalaz, M.A.’nın kullandığı 34 SH 3442 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü.
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Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaşlı adamı kontrol etti.
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Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Rafet Yalaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü M.A. ise emniyete götürüldü.
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Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
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