Ölümüne selfie: Dayı ve yeğen fotoğraf uğruna boğularak hayatını kaybetti

Sazak Göleti’nde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk, dayısı Melik Tunahan Nazalı ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekmeye başladı. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen suya atladı.

FOTOĞRAF 10 Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil mekanlarından biri haline gelen Diyarbakır’da güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklandı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan surların üzerine çıkılması yasaklanmasına rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için tehlikeye aldırış etmeden surlara çıkmaya devam ediyor. ’Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ tabelası önünde açıklamalarda bulunan Metin Hasgümüş, surların etrafına tabela asılmasını istedi. Hasgümüş, Merak ettiğimiz için çıktık, biz de Diyarbakır’ın yerlilerindeniz. Sur’un son halini, içini, Hevsel Bahçeleri’ni merak ediyoruz. Böyle yüksek tepede merakımızı gideriyoruz. Yasakları sevmiyoruz. Çıkılmaması için koruma tedbirleri, uyarı levhaları asılabilir, görevliler konulabilir. Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçemezsiniz. İnsanlar bir şekilde merakını gidermek için çıkıyor dedi. Surlara çıkılmaması için görevlilerin bulundurulması gerektiğini aktaran Rıfat Kıcınuk ise, tarihin daha iyi tanıtılması ve ekonomiye destek verilmesi için Diyarbakır gençlerinin bilinçlendirilmesi ve rehberlik yapılması gerektiğini kaydetti. Kıcınuk, Buranın yerli gençleri yetişsin, burada rehberlik yapsın, turistler gelsin hem para kazanırız hem de gençlerimiz bilinçlenir iş sahibi olur. Bunlar çok güzel şeyler. Surlara çıkmak yasak ama o merakı gidermek için çıkmam lazım, tel taksalar, yasak yapsalar da engellenemez. Buraya görevli konulması lazım, başkada çaresi yok. Misafirlerimiz sura çıkmak istediğini söylüyor, ben de yasak olmasına rağmen çıkartıyorum diye konuştu. Diyarbakır surlarında ’selfie’ çılgınlığının önüne geçilemiyor Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasakladı. Yapının etrafındaki birçok noktaya da 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelaları asıldı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal medyada daha fazla beğeni almak uğruna fotoğraf çektirmek için canını hiçe sayıp yine de kalenin tepesine çıkıyor. BiP'te paylaş

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Ekipler seferber oldu

Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi suya girerek arama çalışması başlattı.

GÜNDEM Öldüren selfie

Ailesi kahroldu

Olay bekleyen gözü yaşlı Yaşar Nazalı, "Tunahan’ım ben seni böylemi bekleyecektim. Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından dayı ve yeğinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Geriye fotoğrafları kaldı



Yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin olayın hemen öncesinde birlikte fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı. Yan yana son kez poz veren Mayuk ve Nazalı’nın fotoğrafı yürekleri dağladı. Nazalı’nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesedi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.