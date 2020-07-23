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POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Macron'un açıklamalarına sert tepki: Yine yanlış yerde duruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Bu dil bir panik dilidir. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" ifadelerini kullandı. Fransa'nın Libya'daki duruşunu hatırlatan Çelik, Macron için "Yine yanlış yerde duruyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Twitter hesabınan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş. Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

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Çelik şöyle devam etti: "Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir."

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