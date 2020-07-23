Ömer Çelik'ten Macron'un açıklamalarına sert tepki: Yine yanlış yerde duruyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Twitter hesabınan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş. Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

OYNAT 00:51 Libya'yı petrol gelirleri üzerinden 3'e bölecekler! ABD, Fransa ve Mısır, kalıcı şekilde Libya'yı bölmek için Birleşmiş Milletler'e baskı yapıyor. Üç ülke Libya petrol gelirlerinin de Trablus Merkez Bankası'na değil, üç bölgede üç ayrı bankaya yatırılmasını istiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, görüşmelere ABD'nin önayak olduğunu söyledi.



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"Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı."

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Çelik şöyle devam etti: "Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş.



Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2020