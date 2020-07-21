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Dünya Türkiyenin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
AVRUPA

Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü'nden 15'ten fazla Türk savaş gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini iddia etti. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk savaş gemilerinin bölgeye intikal ettiği iddia ediliyor.
Türk savaş gemilerinin bölgeye intikal ettiği iddia ediliyor.

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ İDDİASI

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Oruç Reis'in sondaj faaliyetlerine başlayacağı öne sürüldü.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
DÜNYA
Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

20 GÜN ÖNCE LİBYA AÇIKLARINDA TATBİKAT DÜZENLENDİ

Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

'Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim' mesajı verdi
GÜNDEM
'Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim' mesajı verdi

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TATBİKATLAR SES GETİRİYOR

4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleştirilen bu tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • NAVTEX NEDİR?
  • Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Atina blöf peşinde: Yunan ordusu tek bir kurşun dahi atamaz
OYNAT
Atina blöf peşinde: Yunan ordusu tek bir kurşun dahi atamaz
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, Ankara'yı savaşla tehdit etmeye kalkıştı. Savunma sanayi analistleri, Yunan ordusunun mevcut durumu ile stratejik üstünlük sağlayamayacağını ve büyük bir devletin desteğini almadan TSK ile çatışmaya bile giremeyeceğinin altını çiziyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atina'daki panik havasının perde arkasını anlattı:

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