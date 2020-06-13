Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim mesajı verdi
POLİTİKA

'Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim' mesajı verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'de gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleştirdiği tatbikat bölgede yankı uyandırdı. 17 uçak ve 8 savaş gemisinin katılımıyla icra edilen faaliyetin dost ve düşman ülkelere önemli mesajlar taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türk Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat büyük yankı uyandırdı
Türk Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat büyük yankı uyandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de son dönemin en çok konuşulacak askeri eğitim faaliyetlerinden birine imza attı.

17 uçak, 8 fırkateyn ve korvetin katıldığı eğitim faaliyeti, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.

Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren görevin ne anlama geldiğini Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a sorduk.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği eğitim faaliyeti ile dost ve düşman ülkelere 5 önemli mesaj verildiğini belirten Oğuz, "Birinci mesaj 'büyük bir harekata 24 saat içerisinde hazır olabiliyoruz' demektir. Bu durum çok hızlı toparlanabilme ve harekat planı yapabilme gibi kabiliyeti gerektirir. Sadece savaş uçaklarının hazır olması yetmez. Gemiler hemen gidemeyeceği için gemilerin orada olması gerekir. Türk savaş gemileri şu an Akdeniz'in dört bir yayılmış halde görev icra ediyor. Harekata katılan 8 fırkateyn ve korvetimiz var, bu çok büyük ateş gücü demektir." dedi.

"UZUN MENZİLLİ HAREKAT KABİLİYETİMİZİ GÖSTERDİK"

Türkiye'nin uzun menzilli faaliyetinin birçok ülke için aslında mesaj taşıdığının altını çizen Oğuz, şunları söyledi:

"Türkiye bu eğitim faaliyetini 2 bin kilometrelik rotada yaptı ancak bunu çok daha uzatabiliriz. Bizim öncelikle hedefimiz Libya'ya gerektiğinde destek vermek olduğu için şu anda Libya kıyılarına kadar yapıyoruz. Tanker uçak sayısını arttırdığımız zaman Libya'nın güney sınırına kadar da yapabiliriz. 2 bin kilometre ne demek? Kahire, Atina, Tel Aviv, Lazkiye demek... Bu kadar uzun menzilli harekat kabiliyetiniz var demektir.

BİRDEN FAZLA UNSUR GÖREV YAPABİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu faaliyetine sadece savaş uçakları ve gemilerin değil, aynı zamanda HİK uçağının da katıldığını vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti:

"Müşterek yaptığımızda bu faaliyete savaş gemileri de, savaş uçakları da, arama kurtarma uçağı da katılıyor. Aynı zamanda harekatı havadan yönetebilmek için "havadan erken ihbar ve kontrol (HİK) uçağı da kullandık. Bu sayede hava resmini oluşturarak ve görerek kontrol ettik, tüm birimlere anlık olarak aktardık. Bu uçaklarla havaya bakar pozisyonda azami 600 km, yere bakar pozisyonda savaş uçağı benzeri hava hedefleri 370 km, firkateyn benzeri deniz hedefleri ise 240 km'den tespit edilebilir. Böylece çok uzaktan gelen tehditler tespit edilip, dost hava ve deniz unsurları ile paylaşılabilir, onların da hazır olmasını sağlanabilir. Hatta HİK uçağı kendisi hedefe angaje olup filodaki F-16'ların radar kullanmaksızın doğrudan hedefe atış yapmasını sağlayabilir.

TSK'NIN HARBE HAZIRLIK SEVİYESİ

Turan Oğuz'a göre, bu tür faaliyetlerdeki en önemli noktalardan bir diğeri TSK'nın harbe hazırlık seviyesini göstermesi:

"Sürekli eğitim ve tatbikat yapıyoruz ama bunun için uçakların ve savaş gemilerinin de hazır olması gerekiyor. Yedek parçası, bakım ekibini hazır durumda tutmak gerekiyor. Covid-19 nedeniyle çoğu donanma gemilerini limana çağırırken, Türk donanması Akdeniz'de eğitim yapıyordu. Makine ve ekipmandan daha önemli olan faktör ise personeldir. Biz personel olarak NATO içerisinde harbe en hazırlıklı ülkeyiz. Bir taraftan tatbikat yaparken, diğer taraftan da savaşıyoruz. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de operasyonlar devam ediyor. Son zamanlarda personelinin muharebe tecrübesi açısından dünyada ABD ile Türkiye en başa oynar."

"ORTA VE DOĞU AKDENİZ'E MÜDAHALE EDEBİLİRİZ MESAJI"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu faaliyetin özellikle Türkiye'ye kötü niyetle bakan ülkeler için ciddi mesajlar barındırdığına vurgu yapan Oğuz, şu ifadeleri kullandı.

"Bu öncelikli olarak IRINI operasyonuna katılan ülkeler için bir mesaj özelliği taşıyor. ÇİRKİN'in Türkiye için Libya'ya kargo taşıdığı sosyal medyada dahi bilinirken Yunanistan'ın ısrarıyla durdurmaya kalkışıp büyük bir provokasyona imza attılar. Sonuçta bu konuyu ne biz ne de AB tarafı uzattı ama TSK'nın icra ettiği bu açık deniz eğitim faaliyeti öncelikle bu provokasyona verilmiş bir cevaptı ve IRINI operasyonuna uyarı niteliği taşıyordu. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ülkeleri gerektiğinde onlara kadar uzanabileceğimizin mesajını aldılar.

  • Bu faaliyetin birinci muhatabı IRINI operasyonu ve Yunanistan'dır. İkincil muhatapları İsrail ve Mısır'dır. 3. seviyedeki muhatapları Libya'ya müdahil olmaya çalışan BAE ve Rusya'dır. 4. seviyedeki muhatapları ise dost ve düşman diğer ülkelerdir.

Bu eğitim aynı zamanda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne de bir destek ve birlik göstergesidir. Gerektiğinde savaş gemilerimiz ve tüm hava unsurlarımızla en kısa sürede sizin yanınızda olabiliriz demektir. Bu da yapılacak görüşmelerde onların elini rahatlatır, güvenlerini yükseltir."

Yunanistan-İtalya MEB anlaşması: Atina hukuksuz taleplerini kanıtlamış oldu
DÜNYA
Yunanistan-İtalya MEB anlaşması: Atina hukuksuz taleplerini kanıtlamış oldu

Akdeniz'de büyük tatbikat: TSK gövde gösterisi yaptı
DÜNYA
Akdeniz'de büyük tatbikat: TSK gövde gösterisi yaptı
Abone Ol Google News
LGS giriş bilgileri yayımlandı

LGS giriş bilgileri yayımlandı

MEB açıkladı, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor.
Tüm Akdenizemüdahale mesajı

Tüm Akdeniz'e
müdahale mesajı

TSK tatbikatının ne anlama geldiğini uzmanlara sorduk.
Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

Tarihi mezarlar kaçak kazı yapanların hedefi oldu.
Her evden<br>bir kişiye izin

Her evden
bir kişiye izin

​Muhtarda koronavirüs çıktı köy girişe kapatıldı.
Önce yıkıldı <br>sonra sevindi

Önce yıkıldı
sonra sevindi

İtalya'da 3 ay sonra ilk maç oynandı.
Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

Feci ​kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Vatandaşı<br>sokağa döktü

Vatandaşı
sokağa döktü

Esrarengiz koku üzerine ​AFAD ekipleri çağrıldı.
İsyan<br>Afrika'ya sıçradı

İsyan
Afrika'ya sıçradı

​İnsanlar kanlı tarihlerini sorguluyor.
Twitter’ın yaptığı tarihi bir skandal

Twitter’ın yaptığı tarihi bir skandal

​"İdeolojik propaganda makinesine dönüştü."
Lübnan'da<br>Erdoğan sesleri

Lübnan'da
Erdoğan sesleri

​Binlerce kişi Türkiye'ye hakaret eden sunucuya tepki gösterdi.
Koronaya karşı<br>ilk yerli ilaç

Koronaya karşı
ilk yerli ilaç

​İlk numunesi Varank'a sunuldu.
Ayasofya için kim ne dedi?

Ayasofya için kim ne dedi?

​İç siyaset değil, 86 yıllık özlem.
ABD zorda

ABD zorda

​Trump'tan milli birlik çağrısı.
Akdeniz'de büyük tatbikat

Akdeniz'de büyük tatbikat

​TSK, Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı.
Mülakat heyeti<br>FETÖ'cü çıktı

Mülakat heyeti
FETÖ'cü çıktı

​Askeri okul mülakat sınavlarında görev yapanların...
'Benim için <br>futbol bitecek'

'Benim için
futbol bitecek'

Belözoğlu, Kayserispor maçı sonrası açıkladı.
Vali uyarmıştı

Vali uyarmıştı

İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.