Ömür bebek tesellim oldu

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde eşiyle 4 çocuğunu kaybeden Fatma Kartal, koruyucu ailesi olduğu 1,5 yaşındaki Ömür'le yeniden yaşama tutundu. Antakya ilçesinde yıkılan 600 Evler Konutları'nda ailesiyle yaşayan ve enkazdan 36 saat sonra çıkarılan Kartal, eşi Ramazan ile çocukları Alper (17), Yağmur (13), Zeynep (9), Hazal'ı (5) kaybetti. Deprem sonrası Gaziantep'e yerleşen Kartal, depremde annesiz babasız kalan çocuklardan etkilenerek bir çocuğa umut olmak için Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusu yaptı. Kartal, başvurusunun onaylanmasının ardından 1,5 yaşındaki Ömür bebeğe korucuyu anne oldu. Ömür bebek ile 2 aydır birlikte olduklarını ve evlatlarının acısını bir nebzede olsun dindirdiğini ifade eden Kartal, "İyi ki koruyucu aile olmuşum, iyi ki Ömür'ü almışım. Acıma küçük de olsa bir sevgi katkı sağlamak istemiştim. En büyük tesellim şu anda Ömür" diye konuştu.