Depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek

"Deprem sürecinde depremden etkilenen illerimizdeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları 1 yıl süre ile faizsiz ertelenmiş, ayrıca Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ise bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizden doğal afetlerden etkilenerek verim alamayan, verim kaybı yaşayan, hayvan varlığı telef olan üreticilerimize 2023 üretim sezonu kapsamında toplamda 960 milyon TL prim ödemesi gerçekleştirmiştir. Yine önümüzdeki üretim sezonunda çiftçilerimizin ürünlerinde doğal afetlere bağlı meydana gelebilecek zararların karşılanması adına TARSİM sigortalarını yaptırmaları önem arz etmektedir"