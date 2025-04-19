Önce restorasyon sonra sergi

Kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkan tarihi eserler, uzman ekiplerce restorasyon ve konservasyon süreçlerinden geçirilerek sergilenmeye hazır hale getiriliyor. 13 bölge müdürlüğünden biri olan Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı yetkilileri, yüzlerce yıl toprak altında kalan 'Giyimli Kadın' heykeli üzerinde çalışıyor. Laboratuvar Müdürü Harun Güllü, "Uzmanlarımız doğru yöntemleri belirleyerek, en uygun şekilde, bilimsel kriterlerle tıpkı bir cerrah titizliğinde eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Bu iş arkasında büyük bir ekip, ciddi bir uzmanlık ve emek barındırıyor" dedi.