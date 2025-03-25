DMM'den Şehzadebaşı Camii'ne yönelik kalıcı restorasyon iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , Şehzadebaşı Camii 'nin (Şehzade Camii) kalıcı restorasyonuna yönelik talebin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği iddiasını yalanladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını bahane eden bazı provokatörler sokakları karıştırmak için gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de söz konusu korsan gösteriler kapsamında bir grup vandal, Şehzadebaşı Camii 'ne yönelik çirkin saldırılarda bulunarak zarar verdi.

Mezarlıklara zarar veren saldırganlar, cami bahçesinde içki içip duvarlara da pisledi.

Cumhurbaşkanlığını karalamaya yönelik algı operasyonu

Bu çirkinliklerin ardından sosyal medyada İBB'nin, Şehzadebaşı Camii için kalıcı restorasyon talebinde bulunduğu ancak bu talebin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DMM, yeni bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek için ortaya atılan iddiayı yalanlayarak İBB'nin böyle bir izin ya da muvafakat talebinde bulunmadığını belirtti.

"Asılsız iddialara itibar etmeyin"

Kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemlerin Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İBB'ye muvafakat verilmiştir.

Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ülkemizde kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."





Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İBB'nin Şehzade Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ortaya çıktı." iddiası doğru değildir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İstanbul Fatih ilçesi, Şehzade Camii… pic.twitter.com/IyTCRRANHU — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 25, 2025







