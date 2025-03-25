DMM'den Şehzadebaşı Camii'ne yönelik kalıcı restorasyon iddialarına yalanlama

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane ederek sokakları karıştırmaya çalışan provokatörler Şehzadebaşı Camii'ne de saldırıp zarar verdiler. Bunun ardından sosyal medyada da İBB'nin Şehzadebaşı Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ileri sürüldü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiayı yalanlayarak İBB tarafından restorasyon yapılmasına yönelik izin ya da muvafakat talebinde bulunulmadığı belirtildi.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını bahane eden bazı provokatörler sokakları karıştırmak için gösteriler düzenlemeye devam ediyor.
Mezarlıklara zarar veren saldırganlar, cami bahçesinde içki içip duvarlara da pisledi.
Cumhurbaşkanlığını karalamaya yönelik algı operasyonu
Konuya ilişkin açıklamada bulunan DMM, yeni bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek için ortaya atılan iddiayı yalanlayarak İBB'nin böyle bir izin ya da muvafakat talebinde bulunmadığını belirtti.
"Asılsız iddialara itibar etmeyin"
"950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İBB'ye muvafakat verilmiştir.
Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Ülkemizde kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."