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DMM'den Şehzadebaşı Camii'ne yönelik kalıcı restorasyon iddialarına yalanlama

DMM'den Şehzadebaşı Camii'ne yönelik kalıcı restorasyon iddialarına yalanlama

Semih Bozkuş
17:4725/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Saraçhane'deki korsan gösteriler sırasında provokatörler Şehzadebaşı Camii'ne de zarar verdi.
Saraçhane'deki korsan gösteriler sırasında provokatörler Şehzadebaşı Camii'ne de zarar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane ederek sokakları karıştırmaya çalışan provokatörler Şehzadebaşı Camii'ne de saldırıp zarar verdiler. Bunun ardından sosyal medyada da İBB'nin Şehzadebaşı Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ileri sürüldü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiayı yalanlayarak İBB tarafından restorasyon yapılmasına yönelik izin ya da muvafakat talebinde bulunulmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
,
Şehzadebaşı Camii
'nin (Şehzade Camii) kalıcı restorasyonuna yönelik talebin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği iddiasını yalanladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını bahane eden bazı provokatörler sokakları karıştırmak için gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de söz konusu korsan gösteriler kapsamında bir grup vandal,
Şehzadebaşı Camii
'ne yönelik çirkin saldırılarda bulunarak zarar verdi.

Mezarlıklara zarar veren saldırganlar, cami bahçesinde içki içip duvarlara da pisledi.

Cumhurbaşkanlığını karalamaya yönelik algı operasyonu

Bu çirkinliklerin ardından sosyal medyada İBB'nin,
Şehzadebaşı Camii
için kalıcı restorasyon talebinde bulunduğu ancak bu talebin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DMM, yeni bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek için ortaya atılan iddiayı yalanlayarak İBB'nin böyle bir izin ya da muvafakat talebinde bulunmadığını belirtti.

"Asılsız iddialara itibar etmeyin"

Kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemlerin Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İBB'ye muvafakat verilmiştir.

Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ülkemizde kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."




#Şehzadebaşı Camii
#İstanbul
#Restorasyon
#İBB
#Cumhurbaşkanlığı

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