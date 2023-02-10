Öncelik cadde ve sokak aydınlatması

Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama-kurtarma çalışmalarına destek verebilmek amacıyla sokak aydınlatmaları önceliklendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, il ve ilçelerin büyük bir kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Özellikle akşam saatlerindeki kurtarma çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için cadde ve sokak aydınlatmaları büyük önem taşıyor.

3 BİNİ AŞKIN ARIZA İÇİN 1.749 PERSONEL SAHADA

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama-kurtarma ekibi, enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için ise bin 749 kişi görev yapıyor. Yürütülen çalışmalar sonucu deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokakların lambaları aydınlatıldı. Kalan bölgelerin aydınlatılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

SARSINTI 500 BİN ABONEYİ ETKİLEDİ

Depremden etkilenen 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da elektrik kesintileriyle mücadele kesintisiz sürüyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’in elektrik dağıtımını üstlenen Dicle Elektrik, deprem sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, bölgede 2 milyonu aşkın aboneden yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan 500 bin kadarının enerji dağıtımının sarsıntıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı kesintiye uğradığı belirtildi. Deprem yaşandıktan sadece 6 saat sonra 30 bin abone dışında kalan 470 bin aboneye yeniden enerji verildiğinin altı çizildi.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, “An itibarı ile enerji verilemeyen 2 bin 830 abone bulunuyor” denildi.

Kritik tesislere jeneratör

Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kilis gibi depremden etkilenen şehirlerin elektrik dağıtımını üstlenen Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) depremlerden etkilenen bölgelerde bini aşkın çalışan ve yüzlerce araçla mücadelesine devam ettiğini duyurdu. Çalışanlarla birlikte Toroslar EDAŞ’taki toplam 98 sepetli araç, 309 pick-up araç, 48 vinç, 34 TIR; 66 kamyon, 149 binek araçla onarım faaliyetleri de devam ediyor. Bu araçlara ek olarak 180’i büyük, 426’sı çanta tip olarak adlandırılan toplam 606 jeneratör şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik sağlıyor ve geceleri arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Şebeke üzerinden enerji verilemeyen noktalara, kamyon üstü jeneratörlerle enerji sağlanarak aydınlatma gerçekleştirildiği ve hastane gibi kritik yerlere enerji verildiği açıklandı.

Fatih Dönmez

Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlardan elektrik ve gaz faturalarının tahsilatıyla ilgili sorular geldiğini belirterek, “Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz” dedi. İskenderun’da açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında da herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydetti. Dönmez, “Bölgede yaklaşık bin 850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz” diye konuştu. Dönmez ayrıca, “Bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte arama-kurtarma çalışmalarına destek veren 9 bin 790 çalışanımız var” dedi.



