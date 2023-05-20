Onikişubat’ta normal hayata bir adım daha

Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinin yaşam standartlarını her geçen gün daha da yukarılara çıkaran Onikişubat Belediyesi, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmayarak, 2017 yılında gidiş-gelişli 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandırmıştı.

Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, açıldığı günden bu yana hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren 18 tesisinde 12 bin 500’den fazla vatandaşa ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu da depremzedelerin barınması için seferber etmişti. Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda gerek konteyner gerek çadır gerekse de binalarda ikamet eden vatandaşların geçici ve kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte tadilat ve bakım-onarım çalışmaları başladı. Depremde büyük bir hasar almayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’ndaki tesisler, çalışmaların ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.