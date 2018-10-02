Van yerel haberleri: Operasyona giden askerler buldu Operasyona giden askerler buldu Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesi'nde bulunan kırsal bölgeye operasyon düzenledi. Operasyona çıkan askerler, nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan yaralı Arap Tavşanı tespit etti. Askerler tarafından bulunan tavşan İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekime teslim edildi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2018, 17:33 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, 17:38 DHA