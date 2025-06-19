Ordu’da 90 noktada 325 personel sahada

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçede 90 farklı noktada 325 personel eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri sürdürülüyor. İlçe merkezlerinden kırsala uzanan çalışmalarda talepler doğrultusunda öncelikler belirleniyor, sorunlara anında müdahale ediliyor. Çalışmalar kapsamında il genelinde kimi ekip sahada şehrin coğrafyası gereği bozulan yollarda onarım yaparken diğer bir ekipte yolları koruma altına alacak taş duvar çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç doğrultusunda yol genişletme çalışması yapılırken yine su baskılarına karşı yağmur suyu hattı yenileniyor.