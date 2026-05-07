Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu'da bir polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'da bir polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

00:087/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Polis memuru Alev Kovancı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Polis memuru Alev Kovancı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Alev Kovancı'nın Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Altınordu ilçesinden Perşembe ilçesine giden polis memuru Alev Kovancı yönetimindeki 34 DB 0065 plakalı otomobil, ilçe girişinde Aktaşlar mevkisinde karşı yönden gelen Dursun Çalışkan idaresindeki 52 AAL 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kovancı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kovancı, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 3 çocuk babası Alev Kovancı'nın Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.



#Polis memuru
#Ordu
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete’de yayımlandı: Aile Bakanlığı KPSS ile mülakatsız 680 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri