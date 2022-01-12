Ordu'da kar festivali başlıyor

Ordu’da kış mevsiminin doyasıya yaşanması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Akkuş Argan, Aybastı Perşembe, Kabadüz Çambaşı, Gölköy Uluvahta ve Korgan Yaylalarında vatandaşlara kar keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.

İlk festival Akkuş Argan Yaylası’nda

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesinin birlikte organize ettiği 2022 yılının ilk kar festivali olan Akkuş-Argan Yaylası’nda 16 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Bu festivalin ardından, Ordu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen Çambaşı Kar Festivali’nin bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek. Her yıl düzenli olarak yapılan ve geleneksel hâle gelen festival, bu yıl 22-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Çambaşı’nda kar güreşi

22 Ocak Cumartesi saat 10.00’da Çambaşı Yayla Merkezinde düzenlenecek kar festivali, Kar güreşleri ve Of-Road yarışları ile başlayacak. 23 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Çambaşı Kayak Merkezinde düzenlenecek olan İmera konseri ile festival devam edecek. Bunların yanı sıra çeşitli yarışmaların düzenleneceği festival alanında açılacak stantlarda vatandaşlara yöresel ikramlarda bulunulacak.

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Perşembe Yaylası’nda kayak yarışları

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde kış turizmini geliştirilmesi için düzenlediği kar festivalinin bir sonraki durağı ise Aybastı Perşembe Yaylası olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından birlikte organize edilen festival 30 Ocak Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Perşembe Yaylası’nda yapılacak olan kar festivalinde kayak yarışları başta olmak üzere bando yürüyüşü, halk oyunları gösterisi, Kent Orkestrası konseri, kızak yarışları, animasyon gösterileri ve yöresel yemek ikramları yer alacak.

Şubat ayı dolu dolu

Belirlenen takvime göre Şubat ayında festivaller devam edecek. Buna göre 5 Şubat’ta Mesudiye Keyfalan Yaylası’nda, 16 Şubat’ta Gölköy Uluvahta Yaylası’nda, 13 Şubat’ta ise Korgan Yaylası’nda kış festivalleri gerçekleştirilecek.

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