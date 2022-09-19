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ORDU

Ordu’da kivi üretimi yaygınlaşıyor

Ordu’da fındığın yanına alternatif olarak üretilen ve 22 yıldır il ekonomisine katkı sunan kivi yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Geçen yıl 8 bin ton ürün alınan Ordu’da bu sezon 10 bin ton ürün bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Ordu’da kivi üretimi yaygınlaşıyor
Kivi üretiminde yaygınlık

Kentte mazisi yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan kivi, 22 yıldır üretilerek kent ekonomisine katkı sunuyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve her geçen gün yaygınlaşan kivi, geçtiğimiz yıl 8 bin ton rekolte ile Ordu ekonomisine yaklaşık 60 milyon TL girdi sağlarken, bu sezon 10 bin ton rekolte beklenen kivinin birinci kalite fiyatının ise 18-20 TL olması bekleniyor.

“Kivide bu yıl ürün ve kalite güzel”

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin Ordu kivisinin kalite, aroma ve raf ömrü olarak dayanıklı olduğunu belirterek, “Coğrafi işaret belgesi alınan bir meyve ve şuan üretimi de sürekli olarak artıyor. İlimize yıllık yaklaşık 60 milyon TL gibi bir para girdisi var. Bu yıl bu paranın yükselmesini bekliyoruz. Kivide bu yıl kalite ve ürün güzel, hava şartları iklim olarak güzel geçti” dedi.

“Yeni sezondan 20 TL civarında beklentimiz var”

Geçen sezon birincisi sınıfın 8 TL, ikinci sınıf kivinin ise 4 TL’den satıldığını söyleyen Uzunlar, “Bu sezon 18-20 lira arasında fiyat beklentimiz var çünkü manavlarda diğer meyveler 15 lira ve üzerinde. Önemli olan kivide kalite ve raf ömrü, kimyasal gübre kullanmamak. Bu nedenle Ordu’da biz şanslıyız. Geçen yıl yaklaşık 8 bin ton civarı rekolte vardı ancak bu sene 10 bin tona yakın ürün alırız. Yeni meyve dikimleri ürün vermeye başladı, İl Tarım Müdürlüğümüz ve DOKAP desteğiyle devam eden yeni fidan dikimleri de var” şeklinde konuştu.

Kivide erken hasat uyarısı

“Çarşamba ilçesinde erken hasat yapıldığını duyuyoruz ancak bunu yapanlar tabiri caizse kendi ayaklarına kurşun sıkıyor” diyen Uzunlar, “Şuanda toplayıp da satmanın hiçbir anlamı yok, kivinin 6,5-7 aroması olması lazım ki toplanabilsin. Kasım ayının ilk haftası olarak düşünüyoruz ancak hava soğuk giderse daha da erken olur. Bunlara dikkat edilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi
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Ankara’dan Bingöl Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 11 yıl önce atanan Mahmut Yıldırım, pandemi döneminde kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek için 2 dönümlük bir arazi satın aldı.
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Tarım alanında kendisini geliştiren, çok sayıda meyve ağacı ve sebze çeşidi eken Yıldırım, ayrıca Rize, Aksaray, Mersin gibi illerden getirdiği tropikal meyve fidelerini de deneme amaçlı dikti.
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Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa gibi tropik meyveleri eken Yıldırım, Gojiberi’nin hem siyahından hem de kırmızısından ilk meyvelerini almaya başardı.
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Satın aldığı yerin daha önce çorak bir arazi olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım, \"Hacettepe’de uzun süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Bingöl’e tayin oldum. Yaklaşık 11 yıldır buradayım. Pandemi sürecinde burada bir arayış içerisine girdik. O arayışlardan bir tanesi de bir bahçe almaktı. Bu araziyi bulduk ve atıl durumdaydı. Burayı öncelikle organize ettik ve düzenli hale getirdik” dedi.
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“Tropikal meyve yetiştirmek istedim”
Bingöl’de olmayan tropikal meyve yetiştirme çabasına girdiğini aktaran Yıldırım, “Burada tropikal meyve yetiştirme noktasına bir çabaya girdik ve şu anda Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojibery siyah ve kırmızı olmak üzere Likapa yetiştirebildik. Allah’a şükürler olsun şu anda ürünleri de almaya başladık.
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Ayrıca biber, patlıcan, domates, gibi onlarca sebze ve meyve ekiyorum. Çıkan ürünleri hem yiyor hem de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyorum. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların meyveleri gördükten sonra bunu hem çevremize hem de kendimize harcıyoruz. Çevremize verirken de herhangi bir ücret almadan, hem fidanlık noktasında hem de ürünler noktasında destek çıkıyoruz. İnsanlara tarla işleriyle toprakla uğraşmaları konusunda tavsiye ediyorum. Hem kendinize faydalı olabiliyorsunuz, hem de kendinize yararlı olabilirsiniz. Bütün stres ve enerjinizi burada atıp çok da güzel bir hayata devam edebiliyorsunuz” diye konuştu.
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Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi
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Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi
Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl'de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı.
İlk hasat yapıldı: Kilogramı 450 TL
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Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan 'Antioksidan kaynağı Aronya Yayım' projesi ile 3 dekar alana 6 bin 666 aronya bitkisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprakla buluştu.
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16 ayın ardından ilk hasadı yapılan aronya bitkisinin Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilmeye başlanılan tıbbi ve aromatik bitki Aronya'nın hasadı da Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı.
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Kaymakam Yüksel Ünal, aronya bitkisinin hasadı başlamadan önce Ziraat Mühendisi Derya Helvacı Çetin'den bilgi aldı. Çetin, \"Aronya yayım projesi 2021 yılı istatistiklerine göre 3 dönüm olarak başlayan aronya ekimi 2022 bu yıl 135 dönüme kadar çıkmıştır. Bu artış aronyanın talep edilen bir ürü olduğunun göstergesidir. Gıda ve eczacılık alanında kullanılması antioksidan değerinin yüksek bu ürünü değerli olduğunu göstermektedir. Aronya geniş iklim kuşağına ve toprak şartlarına kolay adapte olabilmektedir.
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Beş yaşından sonra iyi bakıldığında ortalama bir aronya fidesi yaklaşık olarak 10-15 klio verim alınabilmektedir. Seçilen yer olarak Adliye köyü toprak yapısı iy ve elverişli olduğu için ikinci yılında verim vermiştir. Ürünün güncel fiyatlarına bakıldığında tazesinin kilosu 90 TL ila 150 TL arası satılmaktadır. Kuru aronyanın kilosu ise 400 TL ila 450 TL arası satılmaktadır. Bu da çiftçilerimize oldukça güzel kazanç sağlamaktadır\" dedi.
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise, \"Elimizde geçen sene önce başlatmış olduğumuz aronya bitkisinin dikimi ile ilgili 6 bin 660 adet fidenin dikimini gerçekleştirmiştik. Bugün ise diktiğimiz aronya bitkisinin haşatını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Şuan ki durumda 135 dekara ulaşmış oluyor. Bu da bizim için çok memnuniyet verici sonuç, ilimizde üretmiş olduğumuz bu aronya bitkisi özellikle piyasada çok kabul gören 90 TL ile 130 TL arası fiyatla satışı yapılan bir ürün çiftçilerimize özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta geçmiş dönem valimiz Bilal Şentürk ve mevcut valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya ve Kaymakamımız Yüksel Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.
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Kaymakam Yüksel Ünal, bugün ilk defa tropikal iklim meyvesinin Adliye Köyü gibi yüksek bir köyde yetiştiğini gördüklerini belirtti. Ünal, \"Üreticiden önce biz tüketiciyiz, tadına baktığımız zaman alıça benziyor ama alış değil, tadı kiviye benziyor ama kivi değil, yaban mersinine benziyor ama yaban mersini değil, tadım yapığımız zaman hani uzaktan bir adamı tanırsın da adını çıkartamasın aronyada işte öyle bir bitki. Her birimiz bu ürünü bir meyve suyunda ya da bir şekerlemede mutlaka yemişizdir. Tabi bu 3 dönüme ekilmiş bir aronya bitkisi belki Adliye, belki Bilecik, belki Osmaneli için küçük bir adım ama yarın ileride büyük bir adım olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize, emeği geçen herkese başta işletme sahibi bu ürünü yetiştiren çiftçimiz Osman Nuri Kutluya hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.
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Tarla sahibi çiftçi Osman Nuri Kutlu, 3 buçuk dönüm arazi üzerine geçen yıl fidelerini diktikleri ara aronya bitkisinin ilk ürünlerini topladıklarını belirterek, \"Bu projede bizlere desteklerini esirgemeyen Bilecik valimize, Osmaneli Kaymakamımıza, il ve ilçe tarım müdürlerimize ve personeline verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Konuşmanın ardından Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, aronya bitkisinin ilk hasadını yaptılar.
İlk hasat yapıldı: Kilogramı 450 TL
Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı.

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