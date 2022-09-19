Ordu’da kivi üretimi yaygınlaşıyor

Kentte mazisi yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan kivi, 22 yıldır üretilerek kent ekonomisine katkı sunuyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve her geçen gün yaygınlaşan kivi, geçtiğimiz yıl 8 bin ton rekolte ile Ordu ekonomisine yaklaşık 60 milyon TL girdi sağlarken, bu sezon 10 bin ton rekolte beklenen kivinin birinci kalite fiyatının ise 18-20 TL olması bekleniyor.

“Kivide bu yıl ürün ve kalite güzel”

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin Ordu kivisinin kalite, aroma ve raf ömrü olarak dayanıklı olduğunu belirterek, “Coğrafi işaret belgesi alınan bir meyve ve şuan üretimi de sürekli olarak artıyor. İlimize yıllık yaklaşık 60 milyon TL gibi bir para girdisi var. Bu yıl bu paranın yükselmesini bekliyoruz. Kivide bu yıl kalite ve ürün güzel, hava şartları iklim olarak güzel geçti” dedi.

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“Yeni sezondan 20 TL civarında beklentimiz var”

Geçen sezon birincisi sınıfın 8 TL, ikinci sınıf kivinin ise 4 TL’den satıldığını söyleyen Uzunlar, “Bu sezon 18-20 lira arasında fiyat beklentimiz var çünkü manavlarda diğer meyveler 15 lira ve üzerinde. Önemli olan kivide kalite ve raf ömrü, kimyasal gübre kullanmamak. Bu nedenle Ordu’da biz şanslıyız. Geçen yıl yaklaşık 8 bin ton civarı rekolte vardı ancak bu sene 10 bin tona yakın ürün alırız. Yeni meyve dikimleri ürün vermeye başladı, İl Tarım Müdürlüğümüz ve DOKAP desteğiyle devam eden yeni fidan dikimleri de var” şeklinde konuştu.

Kivide erken hasat uyarısı

“Çarşamba ilçesinde erken hasat yapıldığını duyuyoruz ancak bunu yapanlar tabiri caizse kendi ayaklarına kurşun sıkıyor” diyen Uzunlar, “Şuanda toplayıp da satmanın hiçbir anlamı yok, kivinin 6,5-7 aroması olması lazım ki toplanabilsin. Kasım ayının ilk haftası olarak düşünüyoruz ancak hava soğuk giderse daha da erken olur. Bunlara dikkat edilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAF 9 Ankara’dan Bingöl Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 11 yıl önce atanan Mahmut Yıldırım, pandemi döneminde kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek için 2 dönümlük bir arazi satın aldı. Tarım alanında kendisini geliştiren, çok sayıda meyve ağacı ve sebze çeşidi eken Yıldırım, ayrıca Rize, Aksaray, Mersin gibi illerden getirdiği tropikal meyve fidelerini de deneme amaçlı dikti. Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa gibi tropik meyveleri eken Yıldırım, Gojiberi’nin hem siyahından hem de kırmızısından ilk meyvelerini almaya başardı. Satın aldığı yerin daha önce çorak bir arazi olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım, \"Hacettepe’de uzun süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Bingöl’e tayin oldum. Yaklaşık 11 yıldır buradayım. Pandemi sürecinde burada bir arayış içerisine girdik. O arayışlardan bir tanesi de bir bahçe almaktı. Bu araziyi bulduk ve atıl durumdaydı. Burayı öncelikle organize ettik ve düzenli hale getirdik” dedi. “Tropikal meyve yetiştirmek istedim”

Bingöl’de olmayan tropikal meyve yetiştirme çabasına girdiğini aktaran Yıldırım, “Burada tropikal meyve yetiştirme noktasına bir çabaya girdik ve şu anda Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojibery siyah ve kırmızı olmak üzere Likapa yetiştirebildik. Allah’a şükürler olsun şu anda ürünleri de almaya başladık. Ayrıca biber, patlıcan, domates, gibi onlarca sebze ve meyve ekiyorum. Çıkan ürünleri hem yiyor hem de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıyorum. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların meyveleri gördükten sonra bunu hem çevremize hem de kendimize harcıyoruz. Çevremize verirken de herhangi bir ücret almadan, hem fidanlık noktasında hem de ürünler noktasında destek çıkıyoruz. İnsanlara tarla işleriyle toprakla uğraşmaları konusunda tavsiye ediyorum. Hem kendinize faydalı olabiliyorsunuz, hem de kendinize yararlı olabilirsiniz. Bütün stres ve enerjinizi burada atıp çok da güzel bir hayata devam edebiliyorsunuz” diye konuştu. Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi tropikal meyve bahçesine çevirdi Pandemi döneminde aldığı çorak araziyi işleyen Mahmut Yıldırım, Bingöl'de tropikal meyve olarak bilinen Kamkat, Pasiflora, Pepino, Gojiberi ve Likapa yetiştirmeye başardı. BiP'te paylaş

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