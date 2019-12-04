Ordu'da üniversite öğrencisinin bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde: PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçiliğini yapıyor

Çocuklarının HDP tarafından PKK'ya kaçırıldığını belirterek 91 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Nöbete katılan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için ailelere destek çağrısında bulunarak "Gelip burada haklarını savunsunlar, PKK’dan korkmasınlar PKK dediğiniz nedir ki, bir paçavra neyden korkuyorsunuz. Amerika’nın kuyu bekçileri, PKK böyle yaptıkça Kürtlerde genç bırakmadı. Artık verecek gençlerimiz yok. 5 yıldır oğlum gitmiş sağ mı, ölümü onu bilmiyorum, her gittiğimde HDP il başkanları ve teşkilatları sağ olduğunu ve dağda bulunduğunu söylüyorlar" dedi.