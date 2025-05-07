Örgüt yandaşına 'masumiyet' koruması

Gülten Ö. hakkında 2018 yılında silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sonucunda şahsın örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım ettiği tespit edildi. Bu nedenle kendisine 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası verildi. Gülten Ö, cezasını çektiği İzmir Kadın Kapalı Cezaevi'nde koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kala açık ceza infaz kurumuna geçmek istedi. Ancak Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu bu talebi reddetti.Kurul kararında, başvurucunun örgüt mensuplarıyla birlikte kalmaya devam ettiği, örgütten ayrıldığına dair bir beyanının olmadığı ve bu nedenle açık cezaevine geçme şartlarını taşımadığı vurgulandı. Gülten Ö, karara itiraz etti. Ancak Karşıyaka İnfaz Hâkimliği bu itirazı reddetti. Mahkeme, kararında başvurucunun suçunun niteliğine vurgu yaptı ve örgüt üyesi gibi değerlendirilmesini usule uygun buldu. Gülten Ö, bu kararı da üst mahkemeye taşıdı ancak Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi de başvuruyu reddederek kararın yerinde olduğuna hükmetti.