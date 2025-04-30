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Eğitimin niteliği de önemli

Eğitimin niteliği de önemli

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AYM, otizmli bir çocuğun öğretmeninin uzun süreli izni sebebiyle okulda yeterli eğitim alamadığı gerekçesiyle ilgili eğitim kurumunu sorumlu tuttu.. Samsun'da otizm tanısı olan öğrenci, 2012-2013 eğitim yılında S.İ. Eğitim ve Uygulama Okulu'na kayıt oldu. Ancak sınıf öğretmeninin uzun süreli hastalık izni alması nedeniyle, otizmli çocukların sınıfı kapatıldı. Öğrenci, özel bir rehabilitasyon merkezine yönlendirildi. Baba Ersan Ö., rehabilitasyon merkezindeki eğitimin hem saat hem de içerik olarak yetersiz olduğunu belirtti. Bu yüzden çocuğunun gelişiminin gerilediğini, ailenin büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek eğitim kurumuna dava açtı. Samsun 1. İdare Mahkemesi, çocuğun eğitimine kesintisiz devam ettiğini ve masrafların devlet tarafından karşılandığını belirterek manevi tazminat talebini reddetti. Karar, Danıştay tarafından da onaylandı. Anayasa Mahkemesi ise olayı farklı değerlendirdi. Mahkeme, otizmli çocuğun planlandığı gibi okulda değil, daha düşük nitelikte bir eğitim aldığına dikkat çekti. Eğitim hakkının sadece herhangi "bir yere kayıt yaptırmak" olmadığını, verilen eğitimin niteliğinin de çok önemli olduğunu vurguladı.


#AYM
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