Örgüt yöneticilerine 1542 yıl

04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Murat Ongun, Fatih Keleş, Hüseyin Gün.
Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Murat Ongun, Fatih Keleş, Hüseyin Gün.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik düzenlenen iddianamede, örgüt yöneticisi 6 şüphelinin 19 yıl 6 ay ila 1542 yıl 8 ay arasında hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz şüpheli Ertan Yıldız iddianamede “örgüt yöneticisi” olarak yer aldı. İşte iddianamede örgüt yöneticileri için istenen cezalar:

* Fatih Keleş: “48 kez rüşvet”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “55 kez ihaleye fesat karıştırma”, “39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “8 kez suç gelirlerini aklama”, “Maden Kanunu’na muhalefet”, “Orman Kanunu’na muhalefet”, “çevre kirliliğine neden olma”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “irtikap”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “haberleşmenin engellenmesi” suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis.

ONGUN’A 779 YIL

* Murat Ongun: “Rüşvet”, “53 kez ihaleye fesat karıştırma”, “33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “suç gelirlerini aklama” suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis.

* Ertan Yıldız: “Rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapis.

* Adem Soytekin: “Rüşvet”, “zincirleme şekilde rüşvet”, “irtikap”, ve “suç gelirlerini aklama” suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapis.

* Murat Gülibrahimoğlu: “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “suç gelirlerini aklama”, “evrakta sahtecilik”, “Maden Kanunu’na muhalefet”, “Orman Kanunu’na muhalefet”, “çevre kirliliğine neden olma” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis.

* Hüseyin Gün: “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” “kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme” suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis.

TÜM SUÇLARDAN CEZA

İddianamede ayrıca şüpheliler Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün’ün örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi. İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, “etkin pişmanlık” hükmü kapsamında indirim uygulanması istendi.



