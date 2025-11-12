İmamoğlu'nun hırsı CHP’yi de yaktı

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hırsı CHP’yi de yaktı. İmamoğlu suç örgütünün işlediği 3 eylemin kapatma ve yöneticilere siyasi yasak gerekçesi olabileceğini belirten İstanbul Başsavcılığı, CHP hakkında Yargıtay Başsavcılığı’na ihbarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hırsı CHP’yi de yaktı. İmamoğlu suç örgütünün işlediği 3 eylemin kapatma ve yöneticilere siyasi yasak gerekçesi olabileceğini belirten İstanbul Başsavcılığı, CHP hakkında Yargıtay Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. İddianamede CHP tüzel kişiliğini de bağlayan, parti kapatma cezasına öngören, Anayasa'nın 68. ve 69. maddaleriyle, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesine aykırı eylemler ve Yargıtay'a yapılan bildirim şöyle anlatıldı.
Anayasa'nın 69. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri, siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarını parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin temelli kapatma sebebi olduğunu açıkça düzenlemiştir. CHP İstanbul İl Binası suç gelirleriyle, parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla satın alınmıştır.
Benzer şekilde CHP'nin 38.Olağan Kurultayı ve 38.Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delegelerin oy tercihlerine suç örgütünün desteklediği adaylar lehine kullanmaları için maddi menfaat sağladıkları ve vaatte bulunduklarına ilişkin kamu davası açılmıştır.Partili bazı yöneticilerin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği dikkate alındığında CHP tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu anlaşılmıştır.
İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verileri işlenerek yurt dışına sızdırıldımıştır. Bu veriler üzerinden seçim güvenliğine ve halk iradesine müdahale edildiği anlaşılmakla, CHP hakkında Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur.
#ekrem imamoğlu
#chp
#para kulesi