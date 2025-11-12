İmamoğlu'nun hırsı CHP’yi de yaktı

SAİBELİ KURULTAYLAR:

Benzer şekilde CHP'nin 38.Olağan Kurultayı ve 38.Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delegelerin oy tercihlerine suç örgütünün desteklediği adaylar lehine kullanmaları için maddi menfaat sağladıkları ve vaatte bulunduklarına ilişkin kamu davası açılmıştır.Partili bazı yöneticilerin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği dikkate alındığında CHP tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu anlaşılmıştır.