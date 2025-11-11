İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi

İddianamede Ekrem İmamoğlu'ndan 'örgütün kurucusu ve lideri' olarak bahsedildi.
İstanbul’daki "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede, tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 10 yıllık süreçte kamu zararının ise 160 milyar TL olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"
ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu
402
şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İmamoğlu için hapis talebi
İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.
3 bin 900 sayfalık iddianamede tutuklu Ekrem İmamoğlu için
828
yıldan
2352
yıla kadar hapis istendi.
Kamu zararı 160 milyar TL
Yolsuzluk ve rüşvet ağını yönetmekle suçlanan İmamoğlu'ndan
"örgütün kurucusu ve lideri"
olarak bahsedilen iddianamede, 10 yıllık süreçte kamu zararının
160 milyar TL
olduğu kaydedildi.
- İmamoğlu iddianame kapsamında 142 eylemden sorumlu tutuldu. İddianamede gizli ve normal tanıkların bulunduğu bilgisine yer verildi.
Savcılık, iddianamenin sunulmasıyla soruşturma dosyasının yargı aşamasına geçmesini bekliyor.
Başsavcı Akın Gürlek'ten açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Akın Gürlek
, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu.
Gürlek,
"Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var"
dedi.
Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklama şöyle;
Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibariyle iddianamemizle (105)’i tutuklu, (179)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan (202) şüpheli ve (3)’i adli kontrollü (2) müteffik şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanuna Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.
Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (1)’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, (5)’i örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ergun YILDIZ, Murat GÜLBIÇIMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92’si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.
İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında: Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından. Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanuna Muhalefet suçlarından, olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.
Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.
