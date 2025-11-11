İmamoğlu iddianamesinde CHP’ye ait taşınmaz için 'müsadere' talebi: 'Suç gelirleriyle alındı'

'Müsadere' hukukta bir kişinin ya da tüzel kişiliğin sahip olduğu malvarlığının, suçtan elde edildiği gerekçesiyle devlet tarafından alınması anlamına gelir. Yani bir malın veya paranın suç işlenerek elde edildiği tespit edilirse, mahkeme kararıyla o mal veya para sahibi hakkı olmadan devlete geçirilir.