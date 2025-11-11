İmamoğlu iddianamesinde CHP’ye ait taşınmaz için 'müsadere' talebi: 'Suç gelirleriyle alındı'

CHP Genel Merkezi (Arşiv)
İmamoğlu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı belediyelerdeki yöneticilerin, suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına malvarlığı elde ettikleri belirtildi. Dosyada, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel’deki dükkânın, örgüt faaliyetleri çerçevesinde sistematik olarak suç gelirlerini aklamak amacıyla parti adına devralındığı bilgisine yer verilerek 'müsadere' edilmesi gerektiği vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi hazırladı. İddianamede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"çıkar amaçlı suç örgütü lideri"
olarak nitelendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, CHP’ye ait bir taşınmazla ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.
Dosyada, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel’deki dükkânın, partinin örgüt faaliyetleri kapsamında elde ettiği suç gelirlerini aklamak amacıyla CHP tüzel kişiliği adına devralındığı belirtildi.
İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ışığında,
Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal
ve
Maltepe
belediyelerinin bazı yöneticileri tarafından farklı kaynaklardan temin edilen paralarla ve bazı müteahhitlerden irtikap veya rüşvet yoluyla elde edilen suç gelirlerinin parti adına malvarlığı olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bu süreçte, taşınmazın tadilat finansmanında da rüşvet olarak alınan gelirlerin kullanıldığı bilgisine yer verildi.
"Müsadere edilmesi gerekli"
"Müsadere edilmesi gerekli"
İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle parti organlarının onayıyla yürütülen bu süreç, suç gelirlerini aklama ve CHP’yi ele geçirme amacıyla sistematik bir şekilde yürütülmüş olarak değerlendirildi.
Savcılık, söz konusu taşınmazın
Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesi
uyarınca müsadere edilmesi gerektiğini vurguladı.
- 'Müsadere' hukukta bir kişinin ya da tüzel kişiliğin sahip olduğu malvarlığının, suçtan elde edildiği gerekçesiyle devlet tarafından alınması anlamına gelir. Yani bir malın veya paranın suç işlenerek elde edildiği tespit edilirse, mahkeme kararıyla o mal veya para sahibi hakkı olmadan devlete geçirilir.
#CHP
#Sarıyer
#Ekrem İmamoğlu
#iddianame
#İBB