Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmamoğlu iddianamesinde CHP’ye ait taşınmaz için 'müsadere' talebi: 'Suç gelirleriyle alındı'

İmamoğlu iddianamesinde CHP’ye ait taşınmaz için 'müsadere' talebi: 'Suç gelirleriyle alındı'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:1011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Merkezi (Arşiv)
CHP Genel Merkezi (Arşiv)

İmamoğlu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı belediyelerdeki yöneticilerin, suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına malvarlığı elde ettikleri belirtildi. Dosyada, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel’deki dükkânın, örgüt faaliyetleri çerçevesinde sistematik olarak suç gelirlerini aklamak amacıyla parti adına devralındığı bilgisine yer verilerek 'müsadere' edilmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi hazırladı. İddianamede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"çıkar amaçlı suç örgütü lideri"
olarak nitelendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, CHP’ye ait bir taşınmazla ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.


Dosyada, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel’deki dükkânın, partinin örgüt faaliyetleri kapsamında elde ettiği suç gelirlerini aklamak amacıyla CHP tüzel kişiliği adına devralındığı belirtildi.




İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ışığında,
Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal
ve
Maltepe
belediyelerinin bazı yöneticileri tarafından farklı kaynaklardan temin edilen paralarla ve bazı müteahhitlerden irtikap veya rüşvet yoluyla elde edilen suç gelirlerinin parti adına malvarlığı olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bu süreçte, taşınmazın tadilat finansmanında da rüşvet olarak alınan gelirlerin kullanıldığı bilgisine yer verildi.

"Müsadere edilmesi gerekli"


İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle parti organlarının onayıyla yürütülen bu süreç, suç gelirlerini aklama ve CHP’yi ele geçirme amacıyla sistematik bir şekilde yürütülmüş olarak değerlendirildi.


Savcılık, söz konusu taşınmazın
Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesi
uyarınca müsadere edilmesi gerektiğini vurguladı.

  • 'Müsadere' hukukta bir kişinin ya da tüzel kişiliğin sahip olduğu malvarlığının, suçtan elde edildiği gerekçesiyle devlet tarafından alınması anlamına gelir. Yani bir malın veya paranın suç işlenerek elde edildiği tespit edilirse, mahkeme kararıyla o mal veya para sahibi hakkı olmadan devlete geçirilir.



#CHP
#Sarıyer
#Ekrem İmamoğlu
#iddianame
#İBB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ kura çekiliş tarihi