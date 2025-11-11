İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı detay: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kapatma ihbarı

"Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur."