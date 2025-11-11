Yeni Şafak
İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı detay: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kapatma ihbarı

Lokman Özdemir
15:2411/11/2025, Salı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Arşiv)
İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. İddianamede kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve seçim manipülasyonu iddiaları nedeniyle CHP’nin Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yargıtay’a bildirildiği, bu sürecin parti hakkında kapatmaya kadar gidebilecek yaptırımların önünü açabileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’deki yolsuzluk iddiaları ile
Ekrem İmamoğlu
’nun "suç örgütü kurmak"la suçlandığı dosyayı tamamladı. Toplam 402 şüpheli ve 143 ayrı eylemin yer aldığı yaklaşık 3 bin 900 sayfalık kapsamlı iddianame hazırlandı.




"Parti suç gelirleriyle finanse edildi"


Ekrem İmamoğlu
soruşturmasına ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik en dikkat çekici bölümlerden biri parti faaliyetlerinin '
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'
kapsamında
"suç gelirleriyle finanse edildiği"
iddiası oldu.


Metinde, parti malvarlığının yasadışı kaynaklarla desteklenmesinin demokratik düzenle bağdaşmayacağı vurgulanarak, bunun
"siyasi yaşamın meşruiyetini zedeleyen ağır fiillerden biri"
olduğu belirtildi.

  • İddianamede; Kamu kaynaklarının seçim çalışmaları için usulsüz kullanıldığı, Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin parti yönetimine aktarıldığı, Seçmen kütüklerine ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilerek seçim manipülasyonu yapıldığı, Bu süreçlerin sistematik biçimde İstanbul İl Örgütü tarafından yürütüldüğü belirtildi.


'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar yapıldı'


Bu tespitler doğrultusunda iddianamede, CHP’nin Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirim yapıldığı şöyle ifade edildi;


"Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur."

İddianamede
"Anayasa Mahkemesi'nce partinin kapatılması veya devlet yardımından mahrum bırakılması yaptırımının uygulanabileceğini öngörmektedir"
bilgisine de yer verildi.

Yaptırımlarn yolu açıldı


Savcılık, dosyadaki bulguların
"partinin kapatılması veya hazine yardımından mahrum bırakılmasına kadar uzanan yaptırımların"
değerlendirilmesi için gerekli bildirimi yaptığını açıkça ortaya koydu.


#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#iddianame
