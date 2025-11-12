İBB yolsuzluk soruşturmasında iddianame mahkemeye sunuldu: 143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iddianameyi mahkemeye sundu. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İstanbul’u ahtapot gibi saran 407 kişilik yapının adı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak nitelendi. Örgütün ‘kurucusu ve elebaşı’ olduğu iddia edilen İmamoğlu hakkında 143 ayrı eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suç örgütünün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığı ifade edildi.
19 Mart’ta düzenlenen operasyonla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, İstanbul’u ahtapot gibi saran, CHP’yi dizayn eden yapı "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak adlandırıldı. 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu'nun ‘örgütün kurucusu’ ve ‘elebaşı’ olarak tanımlandığı 3809 sayfalık iddianamede 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüphelinin ismi yer aldı.
İŞTE SUÇLAMALAR
ÖRGÜTÜN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ İMAMOĞLU
Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun çekirdek kadrosunda yer alan Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi.
"AHTAPOT GİBİ KOLLARI İL GENELİNE YAYILDI"
İddianame 7 ayrı bölümden oluştu. İddianamenin birinci bölümünde örgütün yapısı ve özellikleri, ikinci bölümünde soruşturmanın genel özeti, üçüncü bölümünde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümünde "örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri" benzetmesi yer aldı. diğer bölümlerde ise örgütün İBB dönemindeki eylemleri ve şüpheliler hakkında istenen atılı suçlar yer aldı.
160 milyar TL kamu zararı
- Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten günümüze kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının suç tarihleri itibarıyla toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk Lirası ve 24 milyon ABD Doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret, (Örgüt lideri ve yöneticilerini suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu" değerlendirmesi yapıldı.
4 soruşturma devam ediyor
- İstanbul Cumhuriyek Başsavcısı Akın Gürlek de iddianameyle ilgili açıklamalarda bulundu. İddianamede 76 kişinin "etkin pişmanlıktan" faydalandığını ifade eden Gürlek, İSKİ, İGDAŞ, İSBAK, Boğaziçi Tesis Yönetimiyle ilgili soruşturmaların devam ettiği ve bunlara yönelik ek iddianamelerin düzenleneceğini ifade etti.
Örgüt lideri İmamoğlu
407 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak tanımlandı. İddianamede yer alan örgüt şemasına göre; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticileri olduğu belirtildi. Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı. 10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi.