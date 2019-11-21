Örgütten kaçan biri gri kategoride 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
OPERASYONLAR SONUCU ÖRGÜTTEN KAÇTILAR
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.
- Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.— AA Canlı (@AACanli) November 21, 2019