Örgütten kaçan biri gri kategoride 4 PKK’lı terörist teslim oldu Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 21 Kasım 2019, 09:52 Son Güncelleme: 21 Kasım 2019, 10:02 AA