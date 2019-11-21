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HAKKÂRİ

Örgütten kaçan biri gri kategoride 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
TSK operasyonu / Arşiv
TSK operasyonu / Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

OPERASYONLAR SONUCU ÖRGÜTTEN KAÇTILAR

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.

  • Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu.
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