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OSMANİYE

Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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