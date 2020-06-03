Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

Ekonomi

Albayrak Grubu olarak evde çalışmayı sevdik

Kovid-19 iş koşullarını değiştirirken Albayrak Grubu, grup çalışanlarına “evden çalışma” sistemiyle ilgili düşüncelerini sordu. Araştırmaya katılan 585 kişiden %73’ü evde daha üretken olduğunu, %94’ü evde çalışmaktan memnun olduğunu bildirdi. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, performansta bir kayıp yaşamadıklarını söyledi.