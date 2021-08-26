Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar' Kırıkkale’de koronavirüs PCR testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirler arası otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda yakalandı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2021, 06:54 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2021, 07:03 İHA