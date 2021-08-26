Gündem Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar
KIRIKKALE TÜRKİYE

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'

Kırıkkale’de koronavirüs PCR testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirler arası otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda yakalandı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.

Haber Merkezi İHA
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar
Otobüste seyahat eden T.Ç’nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G’nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.

Tokat’tan İzmir’e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç’nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G’nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.

İHA

Otobüs firmasına 12 bin 150 lira ceza

  • Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50’şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

İHA

"Ne olursusunuz bizi bırakın"

  • Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eşi K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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