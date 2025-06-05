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Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

00:485/06/2025, Perşembe
IHA
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Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan otomobile, vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın, Karasu sahil kesiminde meydana geldi. Plakasının ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Paniğe sebep olan yangına, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.



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